Diese Preisgelder winken FC Bayern und BVB bei der Klub-WM

Der FC Bayern und der BVB reisen im Sommer zur Klub-WM

Nach der laufenden Bundesliga-Saison jagen der FC Bayern und der BVB die ganz großen Geldtöpfe. Bei der Klub-WM sahnen die beiden einzigen deutschen Vertreter nicht nur eine satte Antrittsprämie ab. Dem Gewinner des XXL-Turniers winkt nicht zuletzt auch ein Mega-Preisgeld.

Die FIFA schüttet eine neue Rekordsumme in ihr neuestes Prestige-Projekt: Der Gewinner der Klub-WM 2025 kann sich auf ein Preisgeld in Höhe von 125 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 115 Mio. Euro) freuen. Das bestätigte der Fußballweltverband am Mittwochvormittag.

Insgesamt soll umgerechnet 1 Milliarde US-Dollar (925 Mio. Euro) an die 32 Teilnehmer ausgeschüttet werden. Zudem ist ein "beträchtliches und bahnbrechendes globales Solidaritätsmodell" vorgesehen, teilte die FIFA-Präsident Gianni Infantino mit. Angepeilt seien 250 Millionen US-Dollar (rund 230 Mio. Euro), die in ein solidarisches Investitionsprogramm fließen und dem "Klubfußball rund um den Globus zur Verfügung gestellt" werden sollen.

"Das Beteiligungsmodell für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit einem Preisgeld von potenziell USD 125 Millionen für den Sieger ist nicht nur das Nonplusultra im Klubfussball, sondern auch das höchste Preisgeld, das jemals für ein Fussballturnier mit einer sieben Spiele dauernden Gruppen- und K.-o.-Phase ausgeschüttet wurde", hob Infantino die Tragweite hervor.

FC Bayern bekommt 30 Mio. Dollar allein als Antrittsprämie

Die FIFA werde für die Klub-WM "keine Mittel behalten", stattdessen gingen alle Einnahmen an die Klubs und die FIFA-Reserven, "für die globale Fussballförderung über die 211 FIFA-Mitgliedsverbände vorgesehen sind, unangetastet bleiben", so der Schweizer.

Für den FC Bayern und den BVB, die als einzige Vertreter zur vierwöchigen Klub-WM in die USA (14. Juni - 13. Juli) reisen werden, lohnt sich allein die Reise über den großen Teich. Als Antrittsprämie erhalten die beiden Bundesligisten zwischen 12,81 und 38,19 Millionen US-Dollar. Wer wie viel erhält, hängt von der Platzierung in einer Rangliste ab, die sowohl auf sportlichen als auch kommerziellen Kriterien basiert.

Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen hatte zuletzt bereits bestätigt, dass den Münchnern 30 Millionen Dollar (rund 27,8 Mio. Euro) winken.

Prämiert werden bei den Klub-WM zudem jedes Unentschieden (1 Mio. Dollar) und jeder Sieg (2 Mio. Dollar) in der Gruppenphase. Für das Einziehen in jede K.o.-Runde winken weitere Boni:

Leistungsprämien in US-Dollar bei der Klub-WM Gruppenphase Sieg: 2 Mio., Unentschieden 1 Mio. Achtelfinale + 7,5 Mio. Viertelfinale + 13,125 Mio. Halbfinale + 21 Mio. Finalist + 30 Mio. Sieger + 40 Mio.

Die Münchner bestreiten am 15. Juni in Cincinnati ihr erstes Gruppenspiel gegen Auckland City. Danach geht es gegen die Boca Juniors aus Argentinien sowie den portugiesischen Spitzenklub Benfica. Der BVB trifft auf den brasilianischen Traditionsklub Fluminense aus Rio de Janeiro, Ulsan HD FC aus Südkorea und Mamelodi Sundowns aus Südafrika.