Werner hat wohl Ausstiegsklausel - Werder untermauert Pläne

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ole Werner könnte den SV Werder Bremen wohl via Ausstiegsklausel verlassen

Schwächephase hin oder her: Werder Bremen will mit Ole Werner verlängern, das hat SVW-Sportchef Clemens Fritz noch einmal in aller Deutlichkeit betont. Doch Werner hat eine Ausstiegsklausel, wie zuletzt bekannt wurde.

Der Vertrag von Ole Werner bei Werder Bremen ist noch bis Sommer 2026 datiert, ein Umstand, den die Grün-Weißen weiterhin gern verändern würden. Denn wie SVW-Geschäftsführer Clemens Fritz in der aktuellen Ausgabe des "kicker" untermauerte, ist der Nord-Klub bemüht, das Arbeitspapier des Übungsleiters zu verlängern, daran ändert auch die maue Ausbeute von nur acht Punkten aus elf Spielen in 2025 nichts.

Selbst im Fall, dass Werder weiter schwächelt, will Fritz mit Werner weitermachen. "Ich kann nur noch mal betonen: Wir haben volles Vertrauen in Ole und sein Trainer- Team, weil wir auch inhaltlich total überzeugt von seiner Arbeit sind. Mit einem anderen Trainer-Szenario beschäftigen wir uns nicht", sagte der Werder-Boss im "kicker".

Das Ganze soll "zu gegebener Zeit" besprochen werden. Aktuell sei erst einmal der "volle Fokus auf den Alltag" gerichtet. Dieser ist aktuell nicht leicht für den in den letzten Jahren sehr erfolgreichen Coach.

Dieser hatte Werder in der jüngeren Vergangenheit von der 2. Bundesliga zurück ins Oberhaus geführt und war dort im letzten Jahr nur wegen des Torverhältnisses haarscharf an der Qualifikation fürs europäische Geschäft gescheitert.

Doch ob der Trainer von sich aus wirklich langfristig in Bremen bleibt, ist offen. Denn wie "Sport Bild" erfahren hat, befindet sich der 36-Jährige auf der "Schattenliste" - wie sie das Sportmagazin nennt - einiger Bundesligisten für den Fall, dass ein neuer Trainer benötigt wird.

Werner besitze in der Branche "einen guten Ruf", heißt es weiter. Seine gute und vor allem ruhige und sachliche Arbeit an der Weser hat die Konkurrenz beeindruckt.

Werder Bremen will mit Werner verlängern, aber ...

Wie "Sport Bild" weiter berichtet, hat Werder im Fall der Fälle des Heft des Handelns bei Werner wohl zudem gar nicht in der eigenen Hand.

Denn der Fußballlehrer soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzen. Werner könne nach der aktuellen Saison "für eine Ablöse im mittleren Millionen-Bereich" gehen, schreibt das Blatt. Klar ist aber auch, dass die Grün-Weißen Werner gar nicht abgeben wollen.