Neue Infos zu Svenssons Comeback-Plan beim BVB

IMAGO/Maximilian Koch

Daniel Svensson verletzte sich im Champions-League-Spiel gegen den OSC Lille

Daniel Svensson hat sich nach seiner Leihe vom FC Nordsjaelland direkt sehr gut bei Borussia Dortmund eingefügt, bestritt bis zu seiner Knie-Verletzung Anfang März bereits sieben Pflichtspiele für den BVB. Nun gibt es neue Erkenntnisse darüber, wann der Linksverteidiger in den Dortmunder Kader zurückkehren könnte.

Nachdem sich Daniel Svensson im Champions-League-Duell mit dem OSC Lille einen Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen hatte, war er zunächst zum Zuschauen gezwungen. Schnell war der 23-Jährige aber wieder auf dem BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel zu sehen, wo er intensiv sein Aufbauprogramm abspulte und an der Seite vom anderen Rekonvaleszenten Felix Nmecha seine Reha-Maßnahmen durchlief.

Anders als der Mittelfeldstar könnte es für Svensson womöglich noch in der laufenden Woche zu einer zumindest teilweisen Rückkehr in das Mannschaftstraining unter Cheftrainer Niko Kovac reichen.

Darüber zumindest berichteten die für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten". Derzeit soll eine Nominierung für den Spieltagskader am kommenden Sonntag (ab 17:30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 zwar unwahrscheinlich, aber ebenfalls noch nicht gänzlich ausgeschlossen sein. Je nachdem, wie das Knie auf die gesteigerte Belastung reagiert und wie sich der Winter-Neuzugang insgesamt schon wieder aufdrängen kann.

Svensson verletzte sich gegen Lille

Daniel Svensson wurde zunächst bis zum Sommer vom dänischen Top-Klub FC Nordsjaelland ausgeliehen. Anschließend besitzen die Westfalen eine Kaufoption für den schwedischen Nationalspieler, die sich auf rund sieben Millionen Euro belaufen soll.

Im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Lille hatte sich Svensson in der zweiten Halbzeit das Knie verdreht und musste in der 83. Minute ausgewechselt werden. Es war das dritte Spiel in der Königsklasse für den Außenverteidiger im BVB-Dress.