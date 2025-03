Neue Bayern-Pläne mit Paul Wanner aufgedeckt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Paul Wanner spielt derzeit auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim

Paul Wanner gilt als eines der vielversprechendsten Talente des deutschen Fußballs, hat sich in der laufenden Saison als Leihspieler beim 1. FC Heidenheim in der Bundesliga etabliert. Nun ist durchgesickert, wie der FC Bayern mittelfristig mit seinem Mittelfeld-Juwel weiter plant.

In der laufenden Spielzeit hat Paul Wanner wettbewerbsübergreifend bereits 34 Spiele für den 1. FC Heidenheim auf dem Rasen gestanden und dabei sechs Tore erzielt.

Das Leihgeschäft mit dem abstiegsbedrohten Erstligisten gilt für alle Parteien als Win-Win-Win-Situation, sowohl die beiden Klubs als auch der 19-Jährige haben ihre Zufriedenheit bereits mehrfach ausgedrückt.

Im Sommer läuft der Leihvertrag in Heidenheim dann aus und Paul Wanner wird nach aktuellen Stand wieder zum FC Bayern zurückkehren. Allerdings nicht allzu lange, wie nun von der "Sport Bild" vermeldet wurde.

Laut dem Fachmagazin peilen die Münchner nämlich an, den derzeit bis 2027 laufenden Vertrag mit dem Teenager vorzeitig zu verlängern, möglicherweise bis 2029.

Wird Wanner zum dritten Mal vom FC Bayern verliehen?

Im Anschluss könnte Wanner noch einmal an einen anderen Verein verliehen werden. Geht es nach den Bayern-Bossen, soll die kommende Leihstation dann ein Regal über den bisherigen Vereinen sein, bei denen der Mittelfeldspieler zuletzt viel Spielpraxis bekam.

Während er in der Saison 2023/2024 für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte und dort insgesamt 28 Partien im deutschen Fußball-Unterhaus bestritt, lief er für den 1. FC Heidenheim in diesem Spieljahr sogar sieben Mal in der Conference League auf.

Nach den Plänen der Bayern-Bosse soll Wanner nun erneut bei einem Europapokal-Teilnehmer zwischengeparkt werden, der im Optimalfall sogar in der Champions League spielt. Wohin es den U21-Nationalspieler, der neben dem deutschen auf den österreichischen Pass besitzt, dann im Sommer ziehen könnte, ist aber noch vollkommen offen.