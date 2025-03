FC Schalke 04 hofft auf Geldregen durch Thiaw

IMAGO/Tiziano Ballabio

Wechselt Malick Thiaw zu Bayer Leverkusen?

Malick Thiaw von der AC Mailand wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Von einem Transfer des Innenverteidigers würde der FC Schalke 04 finanziell profitieren.

Wie die "WAZ" berichtet, winkt dem FC Schalke 04 eine ordentliche Summe, sollte die AC Mailand Malick Thiaw verkaufen.

Demnach stehen dem Zweitligisten zehn Prozent der möglichen Ablöse zu.

Für den dreifachen Nationalspieler Deutschlands werden aktuell rund 25 Millionen Euro aufgerufen. Sollte ein Thiaw-Deal tatsächlich für diese Summe über die Bühne gehen, stünden Schalke 2,5 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen zu.

Der FC Schalke 04 hatte Thiaw 2022 für 9,3 Millionen Euro nach Italien verkauft. Dabei haben sich die Königsblauen offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung zugesichert. Diese könnte im Sommer greifen.

Laut "Sport Bild" könnte es den 23-Jährigen nach der aktuellen Saison zu Bayer Leverkusen ziehen. Demnach hat der deutsche Meister den gebürtigen Düsseldorfer schon länger auf dem Zettel.

Kim Falkenberg, die rechte Hand von Geschäftsführer Simon Rolfes, soll Thiaw beim Champions-League-Spiel von Milan gegen Feyenoord Rotterdam in Mailand beobachtet haben.

Bei Bayer Leverkusen soll Thiaw in die Fußstapfen von Jonathan Tah treten. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus, ein ablösefreier Wechsel zum FC Barcelona steht Medienberichten zufolge bevor.

Thiaw wartet auf weiteren DFB-Einsatz

Thiaw ist vertraglich noch bis 2027 an Milan gebunden. "Sport Bild" zufolge ist er aber offen für eine Rückkehr nach Deutschland. In der Jugend spielte der Abwehrmann bereits für Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Schalke.

Bei der AC Mailand ist Thiaw aktuell gesetzt. In dieser Saison stand er in 27 Partien auf dem Platz, 24 Mal davon von Beginn an.

Für das DFB-Team bestritt Thiaw bislang drei Spiele unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick. Von Julian Nagelsmann wurde der 23-Jährige noch nicht berufen.