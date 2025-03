BVB-Star verzichtet auf Kampfansage

IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Pascal Groß steht mit dem BVB unter Druck

Nationalspieler Pascal Groß hält sich angesichts der wechselhaften Saison von Borussia Dortmund mit Kampfansagen vor dem Endspurt in der Fußball-Bundesliga zurück.

"Ich bin kein Freund davon, die Ziele zu definieren - in der Situation, in der wir gerade sind. Wir sollten uns mit kleinen Schritten wieder ein gutes Gefühl holen", sagte Groß nach dem Training am Mittwoch: "Und dann schauen wir mal, wo wir landen."

Als Tabellenelfter haben die Dortmunder auf die europäischen Ränge bereits sieben Punkte Rückstand, zur Champions League sind es gar zehn. Entsprechend liege der Druck vor dem Duell mit dem Überraschungsdritten FSV Mainz 05 am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf dem BVB, wie Groß bestätigte: Mainz spiele "eine herausragende Saison", aber "wir sind zu Hause und wollen das Spiel gewinnen."

Den Nationalspielern hat aus Sicht des 33-Jährigen die Länderspielpause geholfen.

"Eine Luftveränderung tut immer gut. Man probiert, am besten mit einem guten Gefühl zurückzukommen, um hier wieder anzugreifen", sagte Groß nach dem Erreichen des Nations-League-Halbfinals mit dem DFB-Team.