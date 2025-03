Matthäus: "Ein Schock für den FC Bayern"

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Lothar Matthäus spricht über die Personal-Ausfälle beim FC Bayern

Der FC Bayern muss den Rest der Saison auf Alphonso Davies verzichten. Dayot Upamecano fehlt dem deutschen Rekordmeister ebenfalls länger. Laut Lothar Matthäus sind beide Abwehr-Stars nicht eins zu eins ersetzbar.

Der FC Bayern verkündete am Mittwoch gleich doppelt schlechte Nachrichten: Linksverteidiger Alphonso Davies hat sich in der zurückliegenden Länderspielpause einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Bei Innenverteidiger Dayot Upamecano seien "freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt" worden, so der Fußball-Bundesligist in einem offiziellen Statement. Der Franzose werde "mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen", erklärten die Münchner.

"Das ist ein Schock für den FC Bayern. Beide Spieler sind nicht eins zu eins zu ersetzen. Weder Davies noch Upamecano", urteilte TV-Experte Lothar Matthäus gegenüber "Sky".

Im Video: Das bedeutet der Bayern-Schock

Der Weltmeister von 1990 argumentierte: "Das größte Problem ist das fehlende Tempo. Ito, Dier und Guerreiro, die wohl als Ersatz in Frage kommen, sind gute und sehr zuverlässige Varianten, aber im Vergleich zu den beiden Verletzen nicht so schnell. Und das ist ein wichtiger Faktor im Fußball."

FC Bayern: Matthäus sieht Goretzka im Mittelfeld

In der Vergangenheit half Leon Goretzka beim FC Bayern auch schon in der Abwehrmitte aus. Der 30-Jährige habe es in der Innenverteidigung "sehr ordentlich gemacht", lobte Matthäus.

Der Rekord-Nationalspieler fügte jedoch an: "Aber ich sehe Leon aktuell nicht auf dieser Position, weil er es im zentralen Mittelfeld gerade großartig macht. Es ist ein großer Verlust, dass die Bayern ausgerechnet in dieser Phase auf Davies und Upamecano verzichten müssen."

Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga aktuell sechs Punkte vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Die Münchner treffen im Viertelfinale der Champions League auf Inter Mailand (8. und 16. April).