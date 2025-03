VfB Stuttgart plant Umbruch in der Abwehr

IMAGO/Julia Rahn

Josha Vagnoman (2.v.l.) und Pascal Stenzel (r.) droht das Aus beim VfB Stuttgart

Die rechte Abwehrseite hat sich beim VfB Stuttgart immer mehr zur Problemzone entwickelt. Im Sommer könnte ein Umbruch anstehen.

Mit Josha Vagnoman, Pascal Stenzel und Leonidas Stergiou stehen derzeit drei Rechtsverteidiger im Kader des VfB Stuttgart. Einem Duo droht aber offenbar das Aus.

Wie der "kicker" berichtet, könnten Vagnoman und Stenzel einem Umbruch zum Opfer fallen.

Demnach ist zu erwarten, dass sich die Schwaben im Sommer nach Verstärkung für die rechte Abwehrseite umsehen. Bei potenziellen Neuzugängen sei vor allem die derzeit so vermisste Führungskraft gefragt.

Vagnoman ist vertraglich noch bis 2026 an dem VfB gebunden. Doch die Verhandlungen über eine Verlängerung sind zuletzt ins Stocken geraten.

Der "kicker" hatte Ende Februar bereits berichtet, dass eine Entscheidung über die Zukunft von Vagnoman vertagt wurde. Dem Bericht zufolge wollen alle Beteiligte erst einmal die weitere Entwicklung abwarten.

Hintergrund: Vagnoman steckt derzeit in einem Formtief, seinen unumstrittenen Stammplatz hat er zuletzt verloren.

Laut "Sky" hat der einmalige Nationalspieler innerhalb der Bundesliga "großes Interesse" geweckt. Um welche Klubs es sich dabei handelt, verriet der TV-Sender allerdings nicht. Auch in der Premier League habe der Rechtsverteidiger ein gutes Standing.

Stergiou nur als Backup beim VfB Stuttgart

Stenzels Vertrag läuft ebenfalls 2026 aus. Bei den Stuttgartern spielt der 29-Jährige in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich 14 Einsätze stehen zu Buche, in der Bundesliga durfte er nur zwei Mal von Beginn an ran.

Auf Stergiou, der nach einer Leihe vor der Saison fest vom FC St. Gallen verpflichtet wurde, setzte der VfB Stuttgart weiter, heißt es. In dem 23 Jahre alten Schweizer sehe man zwar einen guten Backup, ein "Platzhirsch" sei er allerdings nicht.