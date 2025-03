Das ist dran an den S04-Gerüchten um Ruhnert und Slomka

IMAGO/Matthias Koch

Oliver Ruhnert wurde zuletzt beim FC Schalke 04 gehandelt

Rund um den FC Schalke 04 brodelt die Gerüchteküche dieser Tage wieder einmal heftig. Es geht um die Frage, wie sich der Zweitligist in Zukunft auf seiner Führungsebene im sportlichen Bereich aufstellen wird. Zuletzt fielen dabei immer wieder die Namen Oliver Ruhnert und Mirko Slomka.

Gleich mehrere Fragen sind derzeit rund um den FC Schalke 04 noch unbeantwortet? Wer wird neuer Sportvorstand bei den Königsblauen und trägt somit die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich in Gelsenkirchen? Wer wird neuer Sportdirektor und würde damit Youri Mulder ablösen, der den Job eigentlich nur interimistisch von Marc Wilmots übernommen hatte? Und was wird im Sommer aus Kaderplaner Ben Manga, der seit knapp einem Jahr auf Schalke tätig ist, allerdings auch schon für die eine oder andere Kontroverse gesorgt hatte?

Für den wichtigen Sportvorstand-Posten galt bis zuletzt Oliver Ruhnert als ernsthaft gehandelter Kandidat rund um den FC Schalke. Der langjährige Top-Funktionär von Union Berlin blickt bekanntlich auch auf eine S04-Vergangenheit zurück, war in den 2010er-Jahren als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig.

Wie es jetzt in einem "kicker"-Bericht hieß, wird es in diesem Sommer aber nicht zu einer Rückkehr Ruhnerts kommen, der zuletzt auch als Politiker für das Bündnis Sahra Wagenknecht in Erscheinung trat, mit dem BSW den Sprung in den Bundestag allerdings verpasste.

Aktuell gäbe es laut dem Fachmagazin "keinerlei Bestrebungen", Ruhnert in neuer Funktion als Sportvorstand zurück zum FC Schalke zu holen.

Slomka wird wohl kein Sportdirektor beim FC Schalke 04

Auch Mirko Slomka wird wohl nicht nach Gelsenkirchen zurückkehren. Der 57-Jährige wurde zuletzt als möglicher Nachfolger für Youri Mulder als Sportdirektor gehandelt, der einem neuen Sportvorstand im Verein formal unterstellt wäre.

Laut "kicker"-Informationen ist es wohl viel wahrscheinlicher, dass die Königsblauen weiterhin auf Ex-Profi Mulder als Sportdirektor setzen werden. Dieser hat seine Arbeit bis dato sehr zufriedenstellend für die S04-Vereinsbosse ausgefüllt, kommt auch bei der S04-Anhängerschaft sehr gut an. Gut möglich, dass der Niederländer einen längerfristigen Kontrakt als Sportdirektor erhalten wird.