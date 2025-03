So plant der FC Bayern weiter mit Sven Ulreich

IMAGO/Teresa Kröger /M.i.S.

Sven Ulreich ist seit 2021 wieder beim FC Bayern unter Vertrag

Sven Ulreich hat seit über einem halben Jahr kein Bundesliga-Spiel mehr für den FC Bayern bestritten, hat als erfahrener Torhüter Nummer drei intern bei den Münchner aber weiterhin ein hohes Standing. Nun mehren sich die Meldungen, wie es mit dem Torwart-Routinier über den Sommer hinaus weitergehen könnte.

Das derzeitige Arbeitspapier von Sven Ulreich beim FC Bayern läuft nach dem Saisonende aus. Bislang war noch unklar, wie es mit dem Schlussmann weitergehen wird, der seit zehn Jahren für den Rekordmeister spielt - mit Ausnahme der Spielzeit 2020/2021, als er eine Saison für den Hamburger SV Stammkeeper in der 2. Bundesliga war.

Laut übereinstimmender Medienberichte ist es das Bestreben an der Säbener Straße, mit Ulreich noch eine weitere Saison bis zum Sommer 2026 zu verlängern. Der Torwart, der für den FC Bayern insgesamt 66 Bundesliga-Spiele als Vertreter für Manuel Neuer bestritt, würde sich damit noch einmal an den deutschen Rekordmeister binden und voraussichtlich als Nummer drei in die kommende Spielzeit gehen.

Wie geht es mit Daniel Peretz weiter?

Zuletzt wurde bereits bekannt, dass der mittlerweile 39-jährige Manuel Neuer noch ein weiteres Jahr für die Münchner spielen wird. Als erster Ersatzkeeper ist mittlerweile Jonas Urbig gesetzt, der in den vergangenen Wochen auch schon seine ersten Pflichtspiele unter Cheftrainer Vincent Kompany bestritt.

Als Torwart Nummer drei soll dann Sven Ulreich weiterhin im Verein bleiben. Noch ungewiss ist die weitere sportliche Zukunft von Daniel Peretz, der ebenfalls zum Lizenzspielerkader gehört, in seinen ersten beiden Jahren im Klub aber erst vier Bundesliga-Einsätze bestritt. Peretz hat noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 beim FC Bayern.

Er könnte möglicherweise ebenso wie Alexander Nübel, der ebenfalls beim Tabellenführer unter Vertrag steht, im Sommer verliehen werden.