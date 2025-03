DFB-Juwel beim 1. FC Nürnberg gehandelt

IMAGO/Darius Simka

David Odogu soll beim 1. FC Nürnberg auf dem Zettel stehen

David Odogu gilt als eines der größten Abwehrtalente in Deutschland. Beim VfL Wolfsburg wartet der 18-Jährige aber noch immer auf sein Profidebüt. Im Sommer könnte es zu einem Wechsel kommen, der 1. FC Nürnberg streckt wohl die Fühler aus.

Wie der "kicker" berichtet, könnte der VfL Wolfsburg Youngster David Odogu im Sommer verleihen. Ein mögliches Ziel sei der 1. FC Nürnberg. Der Zweitligist habe bereits bei den Wölfen vorgefühlt, heißt es.

In Wolfsburg hatte Odogu seinen Vertrag im vergangenen Sommer langfristig verlängert. Über die genaue Laufzeit machte der Klub keine Angabe.

Doch bei den Profis konnte sich Odogu bislang nicht beweisen. Zu seinem Debüt kam es noch nicht.

In der aktuellen Saison stand der Innenverteidiger zwar mehrfach im Kader im Team von Trainer Ralph Hasenhüttl, eingewechselt wurde er aber nicht.

Zu Saisonbeginn hatte Hasenhüttl noch bemängelt: "Er muss robuster und weniger verletzungsanfällig werden. Er braucht diese Widerstandsfähigkeit, um auf Dauer oben zu liefern."

Doch mit der Entwicklung des Talents ist Hasenhüttl offenbar zufrieden. "Er ist zum Mann geworden. Leider Gottes hat er noch nicht die Spielzeit bekommen, auch weil unsere Innenverteidiger einen guten Job machen. Aber ich hätte kein Problem, ihn reinzuwerfen", wird der Coach vom "kicker" zitiert.

Odogu war 2020 aus der Jugend von Union Berlin zum VfL Wolfsburg gewechselt.

Odogu bereits beim BVB gehandelt

Seit der U16 ist der gebürtige Berliner fester Bestandteil der deutschen Junioren-Nationalmannschaften. Zuletzt lief er für die U19 auf. Mit der U17 ist Odogu 2023 Europa- und Weltmeister geworden.

In der Vergangenheit war Odogu bereits mehrfach mit einem Abschied aus Wolfsburg in Verbindung gebracht worden. So soll zum Beispiel Borussia Dortmund vor rund einem Jahr die Fühler nach dem DFB-Juwel ausgestreckt haben. Auch bei Klubs aus der Premier League wie dem FC Chelsea wurde Odogu bereits gehandelt.