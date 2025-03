Insider packt aus: FC Bayern will Türkei-Star

IMAGO/Attila Volgyi

Arda Güler von Real Madrid (Mitte) gilt als Kandidat beim FC Bayern

Schon in den vergangenen Wochen wurde sein Name immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Jetzt pocht ein Insider darauf: Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll großes Interesse am türkischen Toptalent Arda Güler von Real Madrid haben.

Streicht Arda Güler nach nur zwei Saisons die Segel bei Real Madrid? Der 20-Jährige gilt zweifelsohne als großes Versprechen für die Zukunft, das machte auch Real-Coach Carlo Ancelotti immer wieder deutlich.

Die Statistiken sprechen allerdings eine klare Sprache. Mit nur 1088 Spielminuten, die sich auf 30 Pflichtspieleinsätze für die Königlichen verteilen, kann der türkische Jungnationalspieler nicht zufrieden sein - auch wenn ihm immerhin drei Tore und fünf Vorlagen in der laufenden Spielzeit gelangen.

Ein Neustart für Arda Güler bei einem anderen europäischen Top-Klub zum Saisonende scheint deshalb alles andere als ausgeschlossen. Das gab jetzt auch Eduardo Inda in der Fußball-Talkshow "El Chiringuito de Jugones" zu verstehen. Laut dem spanischen Journalisten zeigt der FC Bayern München großes Interesse am Mittelfeld-Youngster.

Insider: FC Bayern hat Angebot abgegeben

"Jedes Mal, wenn sie ihn spielen lassen, spielt er einen sehr guten Fußball. Man hat mir gesagt, dass Arda Güler ein Angebot von Bayern München hat", sagte Inda.

Konkretere Informationen zur Bayern-Offerte ließ sich Inda nicht entlocken. Klar dürfte jedoch sein, dass Arda Güler nicht auf Leihbasis vom spanischen zum deutschen Fußball-Rekordmeister wechseln dürfte. Der Vertrag des jungen Spielmachers in Madrid läuft noch bis Sommer 2029, die Ablöse dürfte entsprechend üppig ausfallen.

Die Wechselgerüchte um Güler und den FC Bayern sind keineswegs neu. Der Spieler selbst unterstrich aber erst in dieser Woche, sich bei den Königlichen durchsetzen zu wollen.

"Madrid hat mir einen Plan gegeben und ich glaube immer noch daran. Ich bin sicher, dass ich in Madrid erfolgreich sein werde, ich habe sogar ein Haus in Madrid gekauft", machte der Youngster in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung "Marca" deutlich: "Ich arbeite sehr hart und ich bin immer bereit zu spielen, wie man in diesem Spiel gegen Ungarn gesehen hat."