Neue Abschiedsgerüchte um Leipzig-Star

Yussuf Poulsen (l., hier mit Teamkollege Lois Openda) könnte RB Leipzig nach zwölf Jahren verlassen

Yussuf Poulsen ist in den letzten Saisons zum Rekordspieler von RB Leipzig aufgestiegen, hat in den vergangenen zwölf Jahren über 415 Pflichtspiele für die Roten Bullen bestritten. Derzeit halten sich die Spekulationen allerdings hartnäckig, dass seine Zeit in Leipzig in diesem Sommer enden könnte.

Der 30-Jährige steht zwar noch bis 2026 bei RB Leipzig unter Vertrag, könnte aus einem einfachen Grund aber selbst auf einen Abschied von den Sachsen drängen: Yussuf Poulsen wurde zuletzt aus dem Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft gestrichen, nachdem er in der laufenden Saison bei RB noch überhaupt nicht auf Touren gekommen war.

Der gebürtige Kopenhagener fiel immer wieder mit Verletzungen und Blessuren aus, ist in der internen Stürmer-Hierarchie längst hinter Lois Openda und Benjamin Sesko zurückgefallen. In der laufenden Spielzeit stand er erst zweimal in der Bundesliga in der Leipziger Startelf, hat noch kein Saisontor erzielt. Mit diesen Leistungsdaten wird er für den dänischen Nationaltrainer Brian Riemer keine ernsthafte Alternative mehr auf dem Weg zu Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA sein.

Dem Vernehmen nach wären die RB-Verantwortlichen wohl auch gesprächsbereit, ihren dienstältesten Spieler nach zwölf Jahren im Verein im Sommer ziehen zu lassen - trotz laufenden Vertrags bis 2026.

Poulsen traf bislang 47 Mal in der Bundesliga

Laut "Bild"-Informationen plant der Angreifer selbst aber gar nicht, den Verein im Sommer zu verlassen. Nach Angaben der Zeitung setzt Poulsen "weiter voll auf Leipzig", will sich noch einmal sportlich empfehlen und es auf Einsatzzeiten unter Cheftrainer Marco Rose bringen.

Zudem hat der Stürmer in der Vergangenheit mehrfach betont, sich gemeinsam mit seiner Familie (Ehefrau Maria und zwei gemeinsame Kinder) sehr wohl in der Stadt zu fühlen.

In der Bundesliga bestritt Yussuf Poulsen bislang 226 Partien für die Roten Bullen und erzielte dabei 47 Tore.