Trainer schwärmt von Talenten des FC Bayern

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Wisdom Mike und Lennart Karl begeistern beim FC Bayern

Lennart Karl und Wisdom Mike sind zwei der größten Talente aus der U17 des FC Bayern. Trainer Patrick Kaniuth schwärmte nun in höchsten Tönen von seinen Schützlingen und verglich das Duo mit Vereinslegenden der Münchner.

Lennart Karl läuft seit 2022 im Trikot des FC Bayern auf. In der aktuellen Saison erzielte der offensive Mittelfeldspieler bereits überragende 25 Tore in 16 Spielen für die U17. Hinzu kommen zehn Assists.

"Er hat eine hohe Aktionsdichte und will mit jeder Aktion etwas bewegen. Lennart will Spiele entscheiden. Er hat einen sehr guten Abschluss und generell einen starken linken Fuß", schwärmte Trainer Patrick Kaniuth in Interview mit "Spox".

Dem Juniorennationalspieler traut der Coach den Durchbruch beim FC Bayern, wo er bereits bei den Profis mittrainieren darf, durchaus zu. "Bisher passte er sich immer problemlos an das nächsthöhere Level an", sagte Kaniuth.

Der U17-Übungsleiter verglich Karl bereits mit Weltstars. "Lennart selbst definiert Martin Ödegaard als sein Vorbild, da sehe ich tatsächlich Parallelen", so Kaniuth: "Er hat aber auch ein bisschen was von Arjen Robben und Michael Olise, die gerne in die Mitte ziehen und abschließen."

Um Karl hat es zuletzt noch Wechsel-Gerüchte geben. Laut "Sky" strecken Real Madrid und Ajax Amsterdam die Fühler nach dem Juwel aus. Beim FC Bayern ist Karl noch mit einem Jugendspielervertrag bis 2026 ohne Profianbindung ausgestattet.

Auch von Wisdom Mike schwärmte Kaniuth in höchsten Tönen.

"Wisdom ist ein klassischer Eins-gegen-eins Spieler, ein Dribbler. Er fühlt sich an der Linie wohl, kommt am liebsten über die Außenspur. Er ist sehr explosiv, kann mit beiden Füßen flanken, hat einen sehr guten Riecher für Tiefenläufe", umriss er die Stärken des 16 Jahre alten Flügelstürmers.

Durch Mikes schnellen Antritt und sein Dribbling sieht Kaniuth eine Parallele zu Kingsley Coman.

Wisdom Mike im Profikader des FC Bayern

Mike war 2022 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt.

In dieser Saison stand der U17-Nationalspieler bereits einmal um Bundesliga-Kader von Vincent Kompany. Für die U17 netzte er 13 Mal in elf Spielen ein und bereitete sechs weitere Tore vor.

Zuletzt hieß es bei "Sky", dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag von Mike verlängern will.