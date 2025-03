Rummenigge mit klarer Forderung an die Bayern-Stars

IMAGO/Renate Feil/M.i.S.

Karl-Heinz Rummenigge (l.) ist noch immer regelmäßiger Stadiongast in München

Fast zwei Jahrzehnte lang war Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender einer der Protagonisten auf der Führungsebene beim FC Bayern. Noch immer hat sein Wort großes Gewicht rund um die Säbener Straße.

Mittlerweile ist Karl-Heinz Rummenigge "nur" noch als Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern tätig, ist aber immer noch sehr nah dran bei den Münchnern. Vor der ganz heißen Phase der laufenden Saison sprach der 69-Jährige nun über die großen Saisonziele deutsche Meisterschaft und Final-Einzug in der Champions League.

Grundsätzlich zeigte sich Rummenigge bei "Sport1" erfreut darüber, dass das Kräfteverhältnis zwischen dem FC Bayern und dem letztjährigen Double-Sieger Bayer Leverkusen aus seiner Sicht korrigiert ist.

"Diese Statik ist wieder einigermaßen hergestellt. Aber komplett ist sie erst, wenn wir am Ende der Saison auch Deutscher Meister geworden sind", so der Ex-Nationalspieler, der allerdings eine klare Warnung samt Forderung an die Bayern-Stars hinterherschickte: "Wir sollten uns da jetzt noch nicht so sicher sein. Wir haben gegen Bochum daheim 2:0 geführt, in Berlin 1:0 geführt und dabei aber trotzdem fünf Punkte verloren. Das ist ein Luxus, den wir uns in Zukunft nicht mehr erlauben dürfen. Wir müssen schon konzentrierter und engagierter spielen, um die Punkte zu holen, die wir brauchen."

Großes Kompliment für Leistungen gegen Bayer Leverkusen

Der langjährige Klubboss bezeichnete den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen für die entscheidenden Wochen in der Bundesliga als "seriösen Gegenspieler", auch wenn die Werkself in der Tabelle weiterhin elf Punkte zurückliegt.

Für die Leistungen in der Königsklasse gegen Leverkusen (3:0 und 2:0) sprach Rummenigge den Münchnern ein großes Kompliment aus, sprach von "zwei tollen Spielen" gegen die Rheinländer.

"Aber in der Champions League musst du von Runde zu Runde mit einem Schuss Demut reingehen", warnte der Aufsichtsrat davor, schon verfrüht an ein mögliches zweites "Finale Dahoam" am 31. Mai zu denken.