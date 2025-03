VfB Stuttgart will "gute Leistungen auch mal veredeln"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Nur ein Sieg aus den vergangenen acht Spielen, dafür aber fünf Niederlagen - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat für das erste Spiel nach der Länderspielpause eine klare Vorgabe an seine Mannschaft: "Es geht für uns darum, endlich den Bock umzustoßen - mit der Wut darüber, dass wir zuletzt die Dinge nicht zu Ende gebracht haben."

Dass nach dem Absturz auf Tabellenplatz neun das Ende der Ergebniskrise im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt bewältigt werden muss, spielt für Hoeneß keine Rolle: "Wenn es in Frankfurt sein muss, dann eben in Frankfurt." Bei fünf Punkten Rückstand auf Rang sechs und acht Punkten auf Champions-League-Rang vier und damit die Eintracht wäre ein Sieg dringend geboten.

Viel fehle nicht, versicherte Hoeneß. Er habe zumindest in den vergangenen vier Spielen schon das Gefühl gehabt, "dass es in die richtige Richtung geht". Einziges Problem: "Wir kriegen es nicht hin, die Spiele in Zählbares umzumünzen, und das ist, worum es geht: Gute Leistungen jetzt auch mal zu veredeln."

Helfen könnte dabei Nick Woltemade, gerade mit einem Hattrick vom Spiel der deutschen U21 gegen Spanien (3:1) zurückgekehrt. Hoeneß sang ein weiteres Mal ein Loblied auf den Schlaks. "Da steckt richtig viel fußballerische Klasse drin, aber was bei ihm auch außergewöhnlich ist, ist sein Charakter", sagte er über den Angreifer.

Keine große Hilfe war zuletzt Deniz Undav. Wie die gesamte Mannschaft, könne auch der Nationalspieler ein "Erfolgserlebnis" gebrauchen", sagte Hoeneß. "Wir brauchen seinen Spielwitz, seine Finesse."