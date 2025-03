Knallharte Kehl-Ansage an die BVB-Stars

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastian Kehl nimmt die BVB-Stars in die Pflicht

Borussia Dortmund wird einen nahezu perfekten Saisonendspurt brauchen, um auch in der kommenden Saison international vertreten zu sein. Als Tabellenelfter hinkt der BVB den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Sportdirektor Sebastian Kehl nimmt die Stars daher in die Pflicht. Spieler, die ihre Qualitäten nicht auf den Platz bringen, müssen im Sommer gehen.

"Wir werden in den nächsten Wochen genau schauen, auf welche Spieler Borussia Dortmund auch in der Zukunft bauen kann. Wer nimmt diese Situation jetzt an? Wer stellt sich auch in den Wind und wer übernimmt jetzt Verantwortung? Es stehen nicht nur für den Klub wichtige Woche an, sondern auch für jeden einzelnen Spieler", kündigte der Ex-Profi im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Alle Spieler müssten sich in den kommenden Wochen strecken, damit sie dem wohl unumgänglichen Umbruch im Sommer nicht zum Opfer fallen. "Wer nicht die richtige Haltung an den Tag legt, wird keine Perspektive in diesem Klub haben", stellte die Dortmunder Klub-Ikone gegenüber der Regionalzeitung klar.

BVB "nicht so gut, wie wir alle gedacht haben"

Sieben Punkte Rückstand haben die Westfalen bereits auf Bundesliga-Rang fünf, der zumindest noch zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Kehl gesteht: "Am Ende sind wir womöglich nicht so gut, wie wir alle und viele Experten gedacht haben", schob allerdings umgehend hinterher: "Wir sind aber auch nicht so schlecht, wie es die Tabelle aktuell darstellt."

Die Katastrophensaison wird für den BVB Folgen haben. Insbesondere finanziell hätte das Verpassen der Champions League große Einbußen zur Folge, die Kehl direkt an die Spieler weitergeben wird: "Wir haben daher unter anderem die Verträge deutlich leistungsorientierter gestaltet. Sportlicher Misserfolg wird somit auch für die Spieler Auswirkungen haben."

Laut den "RN" sollen die Gehälter der Profis bei einem Verpassen des internationalen Geschäfts um bis zu 20 Prozent gekürzt werden können.