Bei RB-Rauswurf: Zieht es Marco Rose auf die Insel?

IMAGO/Roger Petzsche

Darf Marco Rose über den Sommer hinaus bei RB Leipzig bleiben?

Im Sommer könnten sich die Wege von Marco Rose und RB Leipzig trennen. Medienberichten zufolge ist es fraglich, ob die Sachsen mit dem Ex-BVB-Trainer in die Saison 2025/26 gehen werden. Die Entscheidung soll kurz nach dem Ende der laufenden Spielzeit fallen. Fliegt der Cheftrainer raus, könnte ein Traditionsklub von der Insel profitieren.

Das Online-Portal "Footballinsider 24/7" will erfahren haben, dass sich der Traditionsklub Rangers FC aus Glasgow mit einer Verpflichtung von Marco Rose befasst. Demnach wolle man den ehemaligen Cheftrainer von Borussia Dortmund und Gladbach in die schottische Hauptstadt locken, wenn der 48-Jährige am Saisonende bei RB Leipzig entlassen wird.

Allerdings habe der Tabellenzweite der Premiership Zweifel daran, dass der gebürtige Leipziger überhaupt Interesse daran habe, an das Ibrox Stadium zu wechseln. Dennoch wollen die Rangers offenbar einen Vorstoß wagen, sollte Rose wirklich auf den Markt kommen. Noch ist offen, ob die Sachsen mit dem Ex-Profi weitermachen wollen.

Ex-BVB-Trainer Marco Rose nicht der einzige Kandidat

In Glasgow sei man von der Idee quasi "besessen", einen prominenten Cheftrainer zu verpflichten, so "Footballinsider 24/7" weiter. Auch Jose Mourinho, Rafa Benitez und Steven Gerrard sollen Namen sein, die bei dem Europa-League-Finalisten von 2022 intern bereits diskutiert worden. Aktuell steht noch Klub-Legende Barry Furguson an der Seitenlinie.

Der 47-Jährige hatte das Amt im Februar übernommen, nachdem sich der schottische Top-Klub nur einen Tag nach der 0:2-Derbyniederlage im Old Firm von Philippe Clement trennte. Zum Saisonende wird der Schotte, der das Amt nur interimsweise übernommen hatte, aber definitiv nicht weitermachen. Das war bereits bei der Verpflichtung des Ex-Nationalspielers kommuniziert worden.

Bei der Auswahl des neuen Übungsleiters soll auch der neue Eigentümer der Rangers FC ein Wörtchen mitreden. 49ers Enterprises hatte den Klub erst in diesem Jahr übernommen.