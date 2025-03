Erneuter Neuer-Schock für den FC Bayern?

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer könnte dem FC Bayern noch länger fehlen

Beim FC Bayern droht Manuel Neuer länger auszufallen, als bislang befürchtet wurde.

Keine guten Nachrichten für den FC Bayern und Manuel Neuer. Wie die "Bild" berichtet, werden die Sorgen um den Keeper an der Säbener Straße immer größer.

Demnach zog sich der 39-Jährige einen erneuten Faserriss an der bereits verletzen Wade zu. Es drohe "eine etwas längere Verletzungspause", heißt es.

Neuer werde nicht nur die Spiele gegen den FC St. Pauli (29. März) und beim FC Augsburg (04. April) verpassen, sondern auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand (08. April) fehlen, so das Boulevardblatt.

Auch die Partie gegen Borussia Dortmund (12. April) und das Rückspiel in der Königsklasse gegen Inter (16. April) würden auf dem Spiel stehen.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) hatte sich Manuel Neuer beim Jubeln einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

Im Reha-Training hatte der Routinier dann einen Rückschlag erlitten. Der FC Bayern teilte am vergangenen Wochenende mit, dass der langjährige DFB-Kapitän "in den kommenden Tagen" erneut eine Trainingspause einlegen muss.

Bei Neuer sei es "zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade" gekommen. Nähere Informationen gehen aus der Mitteilung des Klubs nicht hervor.

Urbig als Neuer-Ersatz gefordert

Neuer wurde seit dem Malheur gegen Leverkusen vom im Winter verpflichteten Jonas Urbig vertreten. Der zuletzt angeschlagene Torwart ist wohl passend für das Spiel gegen St. Pauli fit. Zuvor war 21-Jährige aus dem Quartier der deutschen U21-Auswahl abgereist, weil er sich eine Fußprellung zugezogen hatte.

Neuer fehlte in dieser Saison bereits mehrfach, unter anderem in sechs Bundesligaspielen. Beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League verletzte er sich an der Schulter, danach sprang beim Spiel bei Werder Bremen (5:0) Sven Ulreich ein. Wegen eines Rippenbruchs im Dezember wurde der Mannschaftskapitän dann von Daniel Peretz vertreten.