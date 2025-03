Flick vor BVB-Duell sauer: "Das war nicht gut"

IMAGO/Joan Gosa

Hansi Flick und Barca treffen auf den BVB

Der FC Barcelona muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den BVB voraussichtlich ohne Dani Olmo antreten. Der spanische Fußball-Nationalspieler erlitt beim 3:0 im Ligamatch gegen CA Osasuna eine Adduktorenverletzung.

"Es sieht nicht gut aus", sagte Trainer Hansi Flick in einer ersten Reaktion und sprach von zwei bis drei Wochen, die der frühere Leipziger wohl ausfallen wird. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Coach Flick war sauer über die Ansetzung das Nachholspiels, kurz nach der Länderspielpause und nur drei Tage vor dem nächsten Meisterschaftsspiel.

"Das war nicht gut. Wir haben für die drei Punkte einen hohen Preis bezahlt mit der Verletzung von Dani", klagte der einstige Bundestrainer (60).

Der Katalanen empfangen den BVB in der Königsklasse am 9. April. Knapp eine Woche danach steht das Rückspiel in Dortmund auf dem Programm.

Zweites BVB-Duell mit Dani Olmo?

Barcelona wird nun versuchen, den 26 Jahre alten Europameister zumindest für das zweite Duell mit dem Bundesligisten fit zu bekommen.

Olmo hatte gegen Osasuna in der 21. Minute das 2:0 per Foulelfmeter erzielt, musste dann aber schon sieben Minuten später ausgewechselt werden. Ferran Torres (11.) und Robert Lewandowski (77.) trafen darüber hinaus. In der Tabelle liegt Barça nun drei Punkte vor Real Madrid.

Die Partie sollte ursprünglich am 8. März stattfinden, war nach dem Tod von Barcelonas Mannschaftsarzt Carles Miñarro García wenige Stunden vor dem Anstoß aber verlegt worden.