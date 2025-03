Bericht: Nächster Bayern-Star soll verlängern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Eric Dier (l.) spielt seit 2024 für den FC Bayern

In Zeiten, in denen der FC Bayern zuletzt von gleich mehreren bitteren Verletzungen im Defensiv-Bereich gebeutelt wird, klingt diese Nachricht fast schon wunderbar: Eric Dier ist nicht nur fit und einsatzfähig, er soll auch dicht vor einer Vertragsverlängerung bei den Münchnern stehen.

Eric Dier wird dieser Tage immer wichtiger für den FC Bayern. Wegen der monatelangen Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano rückt der 31-Jährige wie schon im letzten Jahr in der heißen Phase der Saison mehr und mehr in den Blickpunkt.

Der Engländer gilt als zuverlässig und stabil in seinem Spielstil. Von dem Innenverteidiger wird in den kommenden Wochen nicht mehr, aber auch nicht weniger erwartet, als dass er an der Seite von Minjae Kim den Laden vor Youngster Jonas Urbig, der den ebenfalls verletzten Manuel Neuer im Tor vertritt, zusammenhält.

Diers Dienste sollen schon in Kürze mit einem erneuten Vertragsangebot der Münchner Vereinsführung belohnt werden. Das zumindest berichteten die "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl in dem Podcast "Bayern Insider".

Der derzeitig Vertrag Eric Diers läuft im Sommer nach Saisonende aus, hatte sich vor einem Jahr nach einer gewissen Anzahl an Startelf-Einsätzen automatisch für die Saison 2024/2025 verlängert.

FC Bayern will wohl um ein weiteres Jahr mit Dier verlängern

Nun soll es wieder um eine Verlängerung um eine Saison beim deutschen Rekordmeister gehen, es wäre also insgesamt die Dritte für den 49-maligen englischen Nationalspieler, der auch intern für seine unaufgeregte und zuverlässige Spielweise geschätzt wird.

Laut dem Medienbericht werde es nun "ohne große Verhandlungsrunden" ablaufen, vielmehr wird eine zeitnahe Einigung zwischen Verein und Spieler erwartet.

In der bisherigen Saison stand Dier bereits in 18 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Platz. In den Frühlingsmonaten dürften jetzt noch viele weitere dazukommen.