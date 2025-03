Security-Einsatz wegen Goretzka beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka ist der Mann der Stunde beim FC Bayern

Leon Goretzka ist so etwas wie der Mann der Stunde beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft. Ein Social-Media-Hype um den 30-Jährigen geht so weit, dass nun sogar ein Security-Einsatz an der Säbener Straße nötig wurde.

Über den Vorfall berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach störten am Donnerstag laute und langgezogene "Goretzka"-Rufe das Training des FC Bayern.

Die Mitarbeitenden des für das Trainingsgelände abgestellten Sicherheitsdienstes gingen auf die Suche nach den Urhebern, angeblich eine Anweisung der Verantwortlichen. Die Störer sollen einige jugendliche Fans gewesen sein, es war offenbar nicht der erste Vorfall dieser Art.

Das Ganze basiert auf einem Social-Media-Trend. In sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram und Co. kursieren derzeit zahlreiche Videos, die ebenfalls laute "Goretzka"-Rufe zeigen.

Es existiert sogar ein Clip, der zeigt, wie die Stars des FC Barcelona den Hype um den früheren Schalker aufgreifen.

Unabhängig von mitunter nervigen Fan-Huldigungen ist Leon Goretzka derzeit schwer im Aufwind: Beim FC Bayern zählt er unter Trainer Vincent Kompany wieder zum Stammpersonal. Für die Nations-League-Duelle mit Italien holte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann zurück ins DFB-Team - und Goretzka überzeugte mit starken Leistungen.

Goretzka-Zukunft beim FC Bayern? Das sagt Dreesen

Steht der 30-Jährige trotz seiner Renaissance weiter auf der Verkaufsliste des FC Bayern für den Sommer?

"Das obliegt zunächst einmal Max Eberl und Christoph Freund, die die Gespräche führen. Leon hat noch einen Vertrag bis 2026. In den letzten Wochen und Monaten waren zuvorderst andere Themen zu klären. Das haben Christoph und Max hervorragend gemacht", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gegenüber "t-online".

Goretzka habe es im DFB-Team "außerordentlich gut gemacht", lobte der CEO des FC Bayern. "Das größte Kompliment für ihn war sicherlich, dass der Bundestrainer ihn wieder in die Nationalmannschaft geholt hat. Ich finde, er hat die Erwartungen definitiv auch erfüllt."