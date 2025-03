Enthüllt! Tendenz bei Thomas Müller steht fest

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Thomas Müller spricht derzeit mit dem FC Bayern über seine Zukunft

Thomas Müller ist seit seinem Rücktritt im vergangenen Sommer kein deutscher Nationalspieler mehr, hätte sich in der zurückliegenden Länderspielpause also ruhig zurücklehnen und entspannen können. Aber weit gefehlt: Das Urgestein des FC Bayern hat sich in den vergangenen zwei Wochen gleich zweimal mit den Klubbossen der Münchner getroffen, um über seine weitere Zukunft beim deutschen Branchenprimus zu verhandeln.

Kein Spieler hat in der glorreichen Vereinsgeschichte des FC Bayern mehr Titel gesammelt als Thomas Müller: Alleine zwölf deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokalsiege und zwei Champions-League-Titel stehen in der Vita des mittlerweile 35-Jährigen, der seit 17 Spielzeiten fester Bestandteil des Profi-Kaders der Münchner ist.

Stand März 2025 ist die weitere sportliche Zukunft des Offensiv-Allrounders über den Sommer hinaus aber noch ungewiss. Nun haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern und die Spielerseite während der Länderspielpause gleich zweimal zusammengesetzt, um über einen erneuten Einjahresvertrag mit Thomas Müller zu verhandeln. Darüber berichteten die "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".

In einer ersten Gesprächsrunde in der letzten Woche soll es laut dem Medienbericht zu einem direkten Austausch mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund gekommen sein.

Kein Vertrag mehr für Müller beim FC Bayern?

Es ging in diesen Gesprächen wohl um die sportliche Perspektive, die Thomas Müller beim FC Bayern unter Cheftrainer Vincent Kompany noch aufgezeigt werden könne. Seinen Stammplatz beim Bundesliga-Spitzenreiter hat der Ex-Weltmeister ohnehin längst verloren, spielte in 2024/2025 bis dato erst acht Mal im Liga-Betrieb von Anfang an.

Als Joker ist Müller aber noch immer eine feste Größe beim FC Bayern, brachte es in der laufenden Saison so insgesamt schon auf 34 Pflichtspiel-Einsätze.

Der Münchner Rekordspieler selbst soll sich nach "Bild"-Informationen eine weitere Saison auch zu angepassten Bezügen durchaus vorstellen können, sieht sich körperlich noch immer fit genug für die hohen Ansprüche beim deutschen Branchenprimus.

Trotzdem soll die Tendenz bei der Vereinsführung wohl eher in die Richtung gehen, dass Müller kein weiterer Einjahresvertrag mehr angeboten wird. Das soll bei der zweiten Gesprächsrunde, die in dieser Woche stattgefunden haben soll und an der wohl auch Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen teilgenommen hat, deutlich geworden sein.

Müller-Wechsel in die USA?

Im Moment zählt Thomas Müller noch zu den Spitzenverdienern bei den Bayern, bekommt nach unbestätigten "Bild"-Angaben circa 17 Millionen Euro Jahresgehalt. Selbst, wenn der dienstälteste Spieler im FCB-Kader einen deutlich leistungsbezogeneren Vertrag mit klar verringertem fixem Einkommen unterschreiben würde, gilt ein Verbleib über den Sommer 2025 hinaus mittlerweile als eher unwahrscheinlich.

Zumindest, was seine Rolle als Spieler anbelangt. Thomas Müller grundsätzlich im Verein zu behalten, sei das klar formulierte Ziel der gesamten Chefetage des größten Sportklubs der Welt. Dabei sei für das womöglich prominenteste Aushängeschild der Münchner überhaupt quasi jede Funktion im Verein denkbar, "vom Greenkeeper bis zum Vorstand", wie es in dem Podcast-Beitrag weiter hieß.

Völlig offen ist zurzeit aber noch, ob die Spielerkarriere von Müller noch fortgesetzt werden könnte, auch wenn es nicht mehr für ein Engagement beim FC Bayern reicht. Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang zuletzt die Major League Soccer in den USA als mögliche letzte große Herausforderung in der Spielerkarriere des Routiniers genannt.

Eine mögliche Bestrebung des FC Augsburg, Thomas Müller für einen Bundesliga-internen Wechsel begeistern zu können, wurden hingegen in das Reich der Träumerei verwiesen.