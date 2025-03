BVB? FC Bayern? Das ist dran an den Rangnick-Gerüchten

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Ralf Rangnick wird nicht beim BVB oder FC Bayern anheuern

Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick wurde zuletzt in Medienberichten sowohl mit dem BVB als auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Was ist dran an den Spekulationen?

Heuert Ralf Rangnick in den nächsten Monaten bei Borussia Dortmund oder dem FC Bayern an? Entsprechende Gerüchte zum BVB hatte am Mittwoch die "Sport Bild" in Umlauf gebracht und Rangnick als möglichen neuen Sportdirektor genannt. Am Donnerstag vermeldet dann das österreichische Nachrichten-Magazin "Profil", dass der deutsche Rekordmeister Rangnick als eine Art "Mastermind" nach München lotsen will.

Wie RTL/ntv und sport.de jedoch exklusiv erfahren haben, ist an den Spekulationen um Rangnick nichts dran.

Mit dem BVB und auch dem FC Bayern gibt es keinen Kontakt zu möglichen Plänen, was die besagten Tätigkeiten angeht. Der letzte Versuch war Ende Januar, als Rangnick als möglicher neuer BVB-Coach angefragt wurde, den Dortmundern aber öffentlich absagte und auf seine Aufgabe beim ÖFB verwies. Seitdem herrscht in dieser Hinsicht Funkstille.

Gleichzeitig ist der erfahrene Coach natürlich gefragt, was Einschätzungen zu verschiedenen Spielern angeht. Für diesen Fall melden sich sowohl die Schwarz-Gelben als auch die Münchner - genauso wie andere Top-Klubs - immer mal wieder beim 66-Jährigen.

WM mit Österreich statt BVB oder FC Bayern

Ebenso ist nach unseren Informationen nichts an den Gerüchten dran, dass Rangnick unzufrieden in Österreich sein könnte.

Entsprechende Informationen hatte ein vermeintlicher Insider dem Magazin "Profil" gesteckt. Diese Darstellung kann nicht bestätigt werden. Rangnick arbeitet als Trainer des ÖFB-Teams weiter voll konzentriert und engagiert mit Blick auf die WM 2026.

Passend dazu sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf der jüngsten Spieltags-PK vor dem Duell mit dem FC St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker): "Ralf Rangnick macht einen guten Job in Österreich. Er hat sehr viel gemacht im Fußball, hat sehr viel Leidenschaft und schon viele Positionen bekleidet. Ich glaube, dass ihm der Job viel Spaß macht und er sich wohl fühlt in Österreich."

Rangnick leitet die Geschicke der österreichischen Nationalmannschaft seit Sommer 2022. Trotz verschiedener Streitereien innerhalb des ÖFB hatte Rangnick zuletzt aber immer wieder seine Treue zum Verband und seiner Mannschaft betont. Rangnicks Vertrag beim ÖFB ist noch bis Jahresende 2025 datiert. Bei erfolgreicher WM-Qualifikation soll sich das Arbeitspapier automatisch verlängern.