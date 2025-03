Neuer Job für Ex-BVB-Trainer Terzic in Italien?

IMAGO/Moritz Mueller

Edin Terzic und Mats Hummels arbeiteten beim BVB bereits zusammen

Claudio Ranieri wird die AS Rom wohl nur noch bis zum Saisonende betreuen. Der Traditionsklub aus der ewigen Stadt, bei dem auch BVB-Ikone Mats Hummels unter Vertrag steht, sucht bereits nach einem neuen Übungsleiter. Neben Carlo Ancelotti und Massimiliano Allegri wird auch Edin Terzic bei den Gelb-Roten gehandelt.

Noch ist unklar, ob Mats Hummels auch in der kommenden Saison das Trikot der AS Rom tragen wird. Zuletzt geriet der Weltmeister von 2014 beim Verein aus der italienischen Hauptstadt vermehrt in die Kritik. Dass sein Ende Juni 2025 auslaufendes Arbeitsvertrag verlängert wird, gilt laut "Sky" als unwahrscheinlich. Spruchreif ist das aber noch nicht.

Ebenso offen wie die Zukunft des Ex-BVB-Stars ist, wer in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie des Klubs aus der Serie A steht. Routinier Claudio Ranieri wird sein Amt zum Saisonende wieder abgeben, nachdem er es im Herbst interimsweise übernommen hatte. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft bereits auf Hochtouren.

Edin Terzic bei Hummels-Klub offenbar auf der Liste

Dem Transfer-Experten Rudy Galetti zufolge ist die Liste möglicher Ranieri-Nachfolger lang. Ganz weit oben auf dem Wunschzettel der Giallorossi steht demnach Marizio Sarri. Auch Roberto Mancini, der auch schon nach dem Rauswurf von Ivan Juric im September ein Thema war, soll durchaus Chancen auf den Job haben.

Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri und Gian Piero Gasperini hingegen seien zwar Kandidaten, sind laut Galetti aus unterschiedlichen Gründen aber in der Außenseiterrolle. Konkretes Interesse soll die Roma hingegen an Ex-BVB-Coach Edin Terzic haben, der schon mehrfach mit dem italienischen Traditionsklub in Verbindung gebracht wurde.

Im November soll ein Wechsel allerdings an den zu hohen Forderungen des gebürtigen Mendeners, der Hummels noch aus Zeiten bei Borussia Dortmund kennt, aber geplatzt sein. Ein gutes Verhältnis sollen die beiden dort aber nicht gehabt haben.