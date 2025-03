Rose weist Schuldfrage zurück

IMAGO/motivio

Marco Rose, Trainer von RB Leipzig

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat die Schuldfrage bei der neuerlichen Verletzung von Xaver Schlager zurückgewiesen.

"Wir alle haben uns Druck gemacht, ohne, dass wir verantwortungslos waren. Österreich braucht ihn, um erfolgreich zu sein, Leipzig braucht ihn. Er ist einfach ein Schlüsselspieler", sagte Rose vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

Pechvogel Schlager hatte im Nations-League-Spiel der ÖFB-Auswahl gegen Serbien (1:1) bei einem 13-minütigen Kurzeinsatz eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Zu Beginn der Saison hatte er wegen eines Kreuzbandrisses, anschließend wegen anhaltender Knieprobleme gefehlt.

"Jetzt fällt er leider wieder auf unbestimmte Zeit aus. Da machen wir auch keinen Druck mehr. Der Junge hat alles probiert, um fit zu werden", sagte Rose. Die "Idee", ihn trotz der Verletzungshistorie zur Nationalmannschaft zu schicken, sei jedoch "goldrichtig" gewesen: "Kein Vorwurf an irgendjemanden."

Schlager, der in dieser Saison gerade einmal auf fünf Einsätze und 200 Spielminuten im Leipziger Trikot kommt, solle sich nun ganz in Ruhe "in einen perfekten Zustand bringen, weil er noch ganz viele Jahre auf Topniveau in den Beinen und im Kopf hat", sagte Rose, der von einem Saison-Aus seines Mittelfeld-Leaders ausgeht: "Selbst wenn er in zwei Wochen wieder auf dem Platz ist, besteht die Frage, ob das überhaupt nochmal Sinn macht."

Und trotzdem würde Rose mit Schlager gerne verlängern, dessen Vertrag läuft noch bis 2026. "Für uns steht außer Frage, dass Xaver ein wichtiger Faktor ist und auch gerne bleiben darf. Wir würden uns freuen, wenn das noch ein paar Jahre länger geht und wir mit und um ihn eine Mannschaft aufbauen können", sagte Rose.