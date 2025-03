Mainz 05 beim BVB mit Burkardt

IMAGO/Grant Hubbs

Burkardt fit fürs BVB-Duell

Bo Henriksen war am Sonntag schon in Dortmund - und dabei stolz wie ein Vater. "Ich war da, um Deutschland gegen Italien zu sehen", berichtete der Trainer des FSV Mainz 05 am Freitag, schließlich waren für die Nationalmannschaft zwei seiner Spieler nominiert: Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri. "Das war ein großer Tag - nicht nur für Mainz 05, sondern auch für die beiden", betonte Henriksen.

Auch dieser Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) soll - erneut in Dortmund - wieder ein großer Tag werden. Denn die Mainzer, die große positive Überraschung der Bundesliga-Saison, reisen zur großen Enttäuschung. "Wir haben das Gefühl, ein gutes Resultat holen zu können", sagte Henriksen vor dem Spiel beim BVB: "Wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir können gegen jede Mannschaft gewinnen - aber auch gegen jede verlieren."

Sie haben dann doch gegen ziemlich viele gewonnen und dürfen als Tabellendritter von ihrem Champions-League-Debüt träumen. "Es wird wieder ein großes Spiel. Wir wollen Spaß haben, unsere Intensität im Training ist unglaublich", sagte Henriksen voller Vorfreude auf Dortmund, gleichwohl denke er "nur von Spiel zu Spiel".

Der 50-Jährige kann sich vorab über eine persönliche Ehrung freuen: Er wurde frisch zu Dänemarks Trainer des Jahres 2024 gekürt. "Wenn deine Kollegen dich wählen, ist das eine große Sache. Das gilt aber nicht nur mir, sondern dem ganzen Verein", sagte Henriksen. "Nur wenn wir Erfolg haben, können wir auch solche Preise gewinnen. Das bedeutet, dass wir weiterhin jeden Tag unser Bestes geben müssen."

Am Sonntag wird im Sturm Burkardt wieder dabei sein, der bei der Nationalmannschaft leicht angeschlagen war. "Er ist bereit, er ist da", sagte Henriksen, "und wenn er fit ist, dann will er auch spielen." Burkardt steht bei 15 Saisontoren.