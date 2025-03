Müller-Abschied? Bayern-Boss Freund reagiert

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bestreitet Thomas Müller seine letzte Saison für den FC Bayern?

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund lässt sich angesichts der Spekulationen über die Zukunft von Thomas Müller nicht in die Karten schauen.

Nachdem beim FC Bayern die Verträge von Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Joshua Kimmich verlängert wurden, rückt nun Urgestein Thomas Müller mehr und mehr in den Fokus. Denn: Knapp drei Monate vor dem Ablauf seines Vertrags beim deutschen Rekordmeister ist die Zukunft der Klub-Ikone noch immer ungeklärt.

Wie es bei "Bild" nun heißt, soll die Tendenz der Münchner Bosse derzeit in die Richtung gehen, dem Offensivspieler keinen weiteren Einjahresvertrag anzubieten. Das sei im Zuge einer Gesprächsrunde während der Länderspielpause deutlich geworden sein.

Am Freitagmittag darauf auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr) angesprochen, bestätigte Sportdirektor Christoph Freund zwar den Austausch mit dem Spieler. Nähere Einblicke wollte er aber nicht in die Personalplanung geben.

"Wir befinden uns in Gesprächen mit Thomas Müller", so der Österreicher, der betonte: "Wie bei den anderen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten geführt haben - das war ja immer wieder ein großes Thema -, werden wir über die Details und die Inhalte der Gespräche nicht sprechen."

Müller offen für Verbleib beim FC Bayern

Beim FC Bayern würden nicht nur Gespräche mit Thomas Müller, sondern auch mit Leroy Sané und Eric Dier geführt. Auch deren Arbeitspapiere enden nach der laufenden Saison. Kurz: "Wenn es was zu berichten gibt, werden wir das machen."

"Bild" hatte berichtet, dass während der Länderspielpause mit Müller gleich zwei Gesprächsrunden stattfanden, um über einen möglichen Einjahresvertrag zu verhandeln. In der ersten ging es demnach vor allem um die sportliche Perspektive, die der 35-Jährige im Kader von Cheftrainer Vincent Kompany in Zukunft hätte.

Müller selbst soll sich dem Bericht zufolge eine Verlängerung durchaus vorstellen und zutrauen können. Dazu wäre er bereit, einen Vertrag zu angepassten Bezügen zu unterzeichnen.