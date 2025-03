Hiobsbotschaft für Fortuna Düsseldorf

IMAGO/DEFODI IMAGES/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Pejcinovic fällt lange aus

Die Personalsorgen beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf werden immer größer.

Wie der Verein vor dem Topspiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (20:30 Uhr/Sky und Sport1) bekannt gab, hat sich Stürmer Dzenan Pejcinovic einen Mittelfußbruch zugezogen. Noch am Donnerstag hatte die Fortuna die Verletzung am rechten Fuß nicht näher definiert und lediglich mitgeteilt, dass der 20-Jährige "bis auf Weiteres" fehlen werde.

Pejcinovic, der bis Saisonende vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen ist und noch am Freitag operiert werden sollte, hatte die Verletzung bei seinem Einsatz für die deutsche U20-Nationalmannschaft erlitten. Ob er in der entscheidenden Saisonphase nochmal für die Fortuna auflaufen kann, teilte der Klub nicht mit.

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune fehlen damit am Samstagabend elf Spieler auf dem Betzenberg. In der Tabelle liegt die Fortuna zwei Punkte hinter Kaiserslautern.