Nürnberg hängt Mega-Preisschild um Top-Talent

Caspar Jander startet beim 1. FC Nürnberg durch

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat in den letzten Transferperioden Millionensummen durch den Verkauf seiner Talente eingenommen. Im kommenden Sommer könnte ein weiterer lukrativer Deal folgen.

Der 1. FC Nürnberg setzt ein Mega-Preisschild an sein Top-Talent Caspar Jander. Das berichtet "Bild".

Konkret soll Club-Boss Joti Chatzialexiou mindestens 20 Millionen Euro gefordert haben, als jüngst der amtierende Double-Sieger Bayer Leverkusen wegen des 22-Jährigen vorstellig geworden sei. Die Rheinländer haben sich am Rande des Nürnberger Auswärtsspiels bei Hertha BSC konkret nach der Situation des Mittelfeldspielers erkundigt, hieß es zuletzt.

Die hohe Forderung des Zweitligisten habe das Interesse der Leverkusener schnell jedoch erkalten lassen, so "Bild".

Acht Bundesligisten und zwei Insel-Klub interessiert?

Bayer Leverkusen soll bei weitem nicht der einzige Klub sein, der hinter Caspar Jander her ist. Die Boulevardzeitung hatte Anfang März bereits vermeldet, dass mit dem Werksklub, dem VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, dem 1. FSV Mainz 05, dem SC Freiburg, der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg gleich acht Vereine aus dem deutschen Oberhaus die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben.

Zudem wurden mit dem FC Brentford und Wolverhampton Wanderers längst auch zwei Klubs aus der englischen Premier League auf den Nürnberg aufmerksam.

Jander war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom MSV Duisburg zum 1. FC Nürnberg gewechselt.

1. FC Nürnberg erzielt hohe Transfererlöse

Beim Club spielt Jander in dieser Saison groß auf. In 25 Ligaspielen netzte der zentrale Mittelfeldmann bereits drei Mal ein und bereitete sechs weitere Tore vor. Die guten Leistungen spülten den gebürtigen Münsteraner jüngst erstmals in die U21-Nationalmannschaft, wo er im Testspiel gegen die Slowakei (1:0) sein Debüt gab.

Beim 1. FC Nürnberg besitzt der zentrale Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2028.

Im Winter hatte der FCN seinen Leihspieler Stefanos Tzimas für 18 Millionen Euro verpflichtet, ihn dann umgehend aber für 25 Millionen Euro samt Rückleihe an Brighton & Hove Albion verkauft. Zudem ging Innenverteidiger Finn Jeltsch für acht Millionen Euro zum VfB Stuttgart, Offensivspieler Can Uzun war schon im Sommer für elf Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt gegangen. Nach der laufenden Saison wird Jens Castrop für 4,5 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach weiterziehen.