Ulm schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

IMAGO/Lucca Fundel

Die Ulmer bejubeln einen Heimsieg gegen Darmstadt

Unter dem neuen Trainer Robert Lechleiter schöpft der SSV Ulm im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga neue Hoffnung. Nach dem 0:0 beim Karlsruher SC beim Debüt des Coaches vor der Länderspielpause beendete der Aufsteiger beim 2:1 (0:0) gegen Darmstadt 98 seine Negativserie.

Lucas Röser (51.) und Oliver Batista Meier (57.) sorgten mit ihren Toren nach sieben erfolglosen Spielen in Folge endlich wieder für einen Dreier der Spatzen, die damit vorerst auf den Relegationsplatz sprangen. Clemens Riedel (68.) verkürzte für die Darmstädter, die zwar weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld liegen, ihre Auswärtsschwäche aber fortsetzten und aus den letzten acht Partien in der Fremde nur zwei Punkte holten.

Ulm bemühte sich zwar schon in der ersten Hälfte, das Spiel an sich zu reißen. Doch wirklich gefährlich vor das Darmstädter Tor kamen die Gastgeber nicht. Weil auch das Team von Trainer Florian Kohfeldt wenig Produktives in der Offensive zustande brachte, fehlten die Torszenen.

Lange fand kein einziger Schuss sein Ziel. Erst kurz vor der Pause musste SSV-Keeper Niclas Thiede erstmals eingreifen, als er erst einen Schuss von Sergio López abwehrte, und dann den zweiten Versuch von Isac Lidberg an den Pfosten lenkte (40.).

Beim Ulmer 1:0 halfen die Gäste tatkräftig mit: Erst bekam die Abwehr den Ball nicht weg, dann sah Torhüter Marcel Schuhen schlecht aus, als er bei der Flanke von Bastian Allgeier ins Leere sprang. Beim Distanzschuss von Batista Meier in den Winkel war Schuhen machtlos. Riedel machte das Spiel mit seinem Kopfball nach Eckball von Guille Bueno wieder spannend.