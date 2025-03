Freund und Kompany für Offensiv-Star nach Paris gereist?

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Zuletzt gemeinsam in Paris: Bayern-Sportdirektor Freund und Cheftrainer Kompany

Cheftrainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern wurden Mitte März beim Ligue-1-Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille auf der Tribüne entdeckt. Nun kommt heraus, welchen Spieler das Duo genauer unter die Lupe genommen hat.

Vincent Kompany und Christoph Freund vom FC Bayern haben sich Außenbahnspieler Luis Henrique von Olympique Marseille aus nächster Nähe angeschaut, als sie kurz vor dem Beginn der Länderspielpause beim Ligue-1-Topspiel in Paris im Stadion zu Besuch waren. Das hat "tz" erfahren.

Bei der 1:3-Niederlage von OM bei PSG spielte der 23-Jährige über die volle Dauer des Spiels. Ohnehin zählt der Brasilianer im Kader von Roberto De Zerbi zu den Vielspielern: Über 2.000 Spielminuten hat Henrique bereits in der laufenden Ligue-1-Saison gesammelt, in allen 26 Partien wurde er eingesetzt.

Dabei kann der gelernte Offensivspieler auf durchaus beachtliche Zahlen verweisen: Sieben Tore und vier Vorlagen gelangen dem Flügelspieler - zehn der Scorerpunkte lieferte er allein in der Hinrunde. Wurde der Rechtsfuß im ersten Saisondrittel noch auf der linken offensiven Außenbahn eingesetzt, rückte er Ende November auf die rechte Seite. Im seither angepassten System agiert er als rechter Schienspieler, sodass er weitaus mehr defensive Aufgaben zu erledigen hat als zuvor.

Luis Henrique beim FC Bayern bereits länger im Fokus

Beim FC Bayern hat man Luis Henrique derweil schon seit vielen Jahren auf dem Zettel. Schon als U19-Spieler seines Heimatklubs Tres Passos ist er den Münchnern aufgefallen, als er gegen die U17 des deutschen Rekordmeisters spielte.

Seine Mutter erinnerte sich einst im Gespräch mit "Globo Esporte": "Er hatte dieses Freundschaftsspiel gegen Bayern München und erzielte ein Tor und gab sogar eine Vorlage. Der FC Bayern nahm Kontakt auf, er verbrachte 15 Tage im Probetraining und ging dann nach seiner Rückkehr direkt zu Botafogo."

Vom brasilianischen Top-Klub ging es 2020 für acht Millionen Euro nach Europa zu Olympique Marseille, wo er allerdings in zwei Saisons zunächst kaum Fuß fassen konnte. Es folgte ein Leihwechsel zurück in die Heimat, seit etwas mehr als einem Jahr ist er zurück in Frankreich. Bei OM ist sein Vertrag noch bis 2028 datiert.