Bayer Leverkusen träumt weiter von der Schale

AFP/SID/PAU BARRENA

Leverkusen jubelt nach Sieg

Die eigenen Hausaufgaben erledigt, den Druck auf die Bayern erhöht: Bei Bayer Leverkusen war die Laune zum Start ins Wochenende bestens.

"Wir schlafen auf jeden Fall gut", sagte Kapitän Lukas Hradecky nach dem 3:1 (1:1)-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum, mit dem die Werkself zumindest über Nacht auf drei Punkte an Tabellenführer FC Bayern München heransprang: "Wir können nur unser Ding machen."

Auch wenn die Bayern in der Liga weiterhin in der Pole Position sind und bereits am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli wieder auf sechs Punkte davonziehen können, haben die Leverkusener die Mission erfolgreiche Titelverteidigung noch nicht abgehakt.

Man rede "schon über die Meisterschaft", sagte Nationalspieler Jonathan Tah am "DAZN"-Mikrofon: "Wir wollen bis zum Ende alles geben. Wir haben noch nicht aufgegeben."

Bayer Leverkusen im DFB-Pokal gefordert

Das zeigte der Meister auch gegen aufmüpfige Bochumer. "Wir wussten, dass wir heute leiden werden müssen", sagte Torwart Hradecky: "Dennoch waren wir von Anfang an dominant, das Gegentor haben wir hergeschenkt. Am Ende haben wir souverän gespielt und verdiente drei Punkte geholt."

Und so war auch Trainer Xabi Alonso nach den Treffern durch Aleix García (20.), Startelf-Rückkehrer Victor Boniface (60.) und Amine Adli (87.) am Ende "zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis. Es war nicht einfach, aber das Gefühl ist gut."

Mit dem Sieg könne man die Stimmung und das Selbstvertrauen halten, sagte der Spanier: "Jetzt entspannen wir ein bisschen über das Wochenende, denn wir spielen am Dienstag im Pokal." Dann geht es zum Drittligisten Arminia Bielefeld (20.45 Uhr/ARD und Sky) und um ein Ticket für das Endspiel in Berlin.