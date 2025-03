Gerüchte um Bayern-Torjäger Kane "Kokolores"

IMAGO/Dan Weir

Harry Kane ist für den FC Bayern am Ball

Harry Kane absolviert seine zweite Saison im Trikot des FC Bayern. Zuletzt rankten sich wilde Transfer-Gerüchte um den englischen Superstar. Jedoch ist an den Spekulationen wohl nichts dran.

Harry Kane wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen. Gerüchte über eine Rückkehr nach England seien "Kokolores", berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.

Das spanische Online-Portal "fichajes.net" hatte zuletzt behauptet, Kane würde sich "ernsthaft" mit einem Abschied vom FC Bayern auseinandersetzen. Der 31-Jährige besitzt an der Säbener Straße ein Arbeitspapier bis 2027.

Kane will Titel mit dem FC Bayern

Kane soll sich in München wohlfühlen. Der Mittelstürmer geht beim deutschen Rekordmeister mit Leistung voran. So steht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in der laufenden Saison bereits bei 32 Toren in 37 Pflichtspieleinsätzen.

Kane will beim FC Bayern den ersten großen Titel seiner Karriere gewinnen. Der Offensivakteur schielt zudem auf individuelle Auszeichnungen wie den Ballon d'Or.

"Schon letzte Saison habe ich das gefühlt, habe über 40 Tore geschossen. Aber ich hätte den Ballon d'Or natürlich nie gewonnen, weil wir die Mannschaftstitel nicht geholt haben", sagte Kane kürzlich auf einer Pressekonferenz der Three Lions.

"Um so etwas zu erreichen, muss man genügend Vereinstitel gewinnen und wahrscheinlich mehr als 40 Tore schießen, aber das ist in dieser Saison durchaus möglich. Das ist definitiv etwas, das ich gerne erreichen würde", gab der Routinier unumwunden zu.

Kane will beim FC Bayern bleiben

Kane war 2023 von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Mit den Nordlondonern sprang zuvor kein Titelgewinn heraus.

Plettenberg zufolge könnte Kane eines Tages zu den Spurs zurückkehren. Der Torjäger habe aktuell aber "überhaupt keine Intention, den FC Bayern zu verlassen".