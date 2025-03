Kane-Backup? Erste Zweifel an Woltemade und Burkardt

IMAGO/Ulrich Wagner

Zuletzt beim FC Bayern gehandelt: Nick Woltemade

In den vergangenen Monaten hat sich erneut gezeigt, wie abhängig der FC Bayern in vorderster Front von Torjäger Harry Kane ist. Fällt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft mal aus, gibt es keine positionsgetreue Alternative im Kader. Der frühere Münchner Angreifer Giovane Elber fordert daher einen Backup für die Neun, würde aber nicht auf die zuletzt gehandelten Youngster Jonathan Burkardt und Nick Woltemade setzen.

"Die Rolle hinter Harry Kane ist schwierig für einen jungen Spieler, denn in dem Alter will man immer spielen, um Erfahrung zu sammeln", kommentierte Giovane Elber die komplizierte Suche nach einem neuen Mittelstürmer für den FC Bayern im Interview mit "ran".

Jonathan Burkardt (15 Tore) und Nick Woltemade (neun Treffer) sorgten in den letzten Wochen in Mainz bzw. Stuttgart für Furore und spielten sich Gerüchten zufolge so auch ins Blickfeld des deutschen Rekordmeisters.

Elber scheint prinzipiell zwar eine Menge von den beiden DFB-Hoffnungen zu halten, würde den Bayern-Verantwortlichen jedoch zu einem Routinier als Kane-Backup raten. "Ich denke, ein älterer Spieler wäre besser geeignet", erklärte der Brasilianer, es sei aber "nicht einfach, so jemanden zu finden".

Dementsprechend konnte Elber auf Nachfrage auch keine konkreten Vorschläge liefern. "Ich bin mir aber sicher, dass sich unsere Leute intern da konkrete Gedanken machen, wer auf dem Markt ist und wen man holen könnte. Die Frage ist ja, wer uns überhaupt helfen könnte", merkte er an.

Kane-Backup beim FC Bayern "wäre schon wichtig"

An der grundsätzlichen Notwendigkeit eines weiteren zentralen Angreifers hegt Elber derweil keine Zweifel.

"Solange er (Kane, d. Red.) spielt, braucht man keinen Ersatz, weil er immer spielen will und muss. Aber klar, wenn er ausfallen sollte, fehlt ein weiterer Mittelstürmer im Kader. Deshalb wäre ein Backup für ihn schon wichtig", verdeutlichte der 52-Jährige.

Eine ähnliche Situation sei beim FC Bayern noch gar nicht so lange her: "Wir hatten die gleiche Diskussion schon mal bei Robert Lewandowski, für den es lange keinen Ersatz gab."