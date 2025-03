Cottbus übernimmt Spitze - Osnabrück holt wichtigen Sieg

IMAGO/Steffen Beyer

Claus-Dieter Wollitz steht mit Energie Cottbus vorübergehen an der Spitze

Dank eines späten Elfmeters hat Energie Cottbus in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung übernommen. Die Lausitzer setzten sich durch das Tor von Tolcay Cigerci kurz vor Schluss mit 1:0 (0:0) gegen Erzgebirge Aue durch und sprangen am 30. Spieltag vorerst auf Rang eins. Dynamo Dresden könnte aber am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden wieder vorbeiziehen.

Der 1. FC Saarbrücken kommt dagegen im Aufstiegsrennen nicht mehr richtig in Tritt. Der Tabellendritte musste sich nach zwei Niederlagen mit einem 0:0 bei Hansa Rostock begnügen. Cottbus gelang das zweite 1:0 in Folge: Nach einem Foul von Linus Rosenlöcher an Lucas Copado verwandelte Cigerci den Strafstoß souverän (89.).

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich der VfL Osnabrück mit dem 1:0 (1:0) gegen 1860 München. Aufsteiger Alemannia Aachen erreichte dank des 2:0 (1:0) beim abgeschlagenen Tabellenletzten SpVgg Unterhaching die 40-Punkte-Marke. Waldhof Mannheim verpasste dagegen beim 0:0 gegen Borussia Dortmund II einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.