Kompany mit überraschender Prognose für den Titel-Endspurt

IMAGO/Eduard Martin

Vincent Kompany erwartet beim FC Bayern keine Geschenke von der Konkurrenz

Am Freitagabend hat Bayer Leverkusen im Meisterschafts-Duell mit dem FC Bayern vorgelegt und den Druck auf den Spitzenreiter vorübergehend erhöht. Der Münchner Trainer Vincent Kompany rechnet mit einem engen Zweikampf bis zum Schluss.

"Ich habe schon viele Titelrennen in meiner Karriere mitgemacht. Man muss davon ausgehen, dass der Gegner alles gewinnt", stellte Vincent Kompany vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den FC St. Pauli am "Sky"-Mikrofon klar.

Leverkusens jüngste Erfolge seien "deswegen keine Überraschung", man dürfe selbst "nicht emotional sein". Denn: "Wir müssen davon ausgehen, dass wir alle unsere Spiele gewinnen müssen."

Durch ein 3:1 (1:1) gegen den VfL Bochum hatte Bayer seine Hausaufgaben erledigt und den Abstand zum Tabellenführer aus München zunächst auf drei Punkte verkürzt.

Dass sein Team jetzt komplett den Faden verlieren wird, glaubt Kompany allerdings nicht. "Wenn die Mentalität da ist, dann gewinnen wir oft und das ist das Ziel", hob der Belgier hervor.

Kompany beim FC Bayern mit "Vertrauen in den Kader"

Im Saison-Endspurt muss Kompany jedoch auf mehrere Stammkräfte verzichten. Unter der Woche war bekannt geworden, dass Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Dayot Upamecano (freie Gelenkkörper im Knie und Knorpelschaden) monatelang nicht zur Verfügung stehen.

Für den Trainer freilich kein Grund, Trübsal zu blasen. "Wir haben schon ohne Upa und Phonzie gespielt. Es ist hauptsächlich schade für sie, dass sie jetzt beim letzten Schritt nicht dabei sein können. Sonst haben wir immer gesagt, wir haben Vertrauen in den Kader", verdeutlichte Kompany.

Der Nachfolger von Thomas Tuchel ergänzte: "Wir können es nicht immer gleich lösen, aber wir können es anders lösen und das bietet andere Perspektiven."

In der Abwehr springt Eric Dier beim FC Bayern in die Bresche. Der in der Hinrunde nur selten berücksichtigte Engländer ist nach Upamecanos Ausfall gesetzt. Mit seinen soliden Leistungen hat sich der Kumpel von Harry Kane auch für einen neuen Vertrag in München empfohlen.