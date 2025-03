Drei Job-Angebote? Hammer-Gerüchte um Jürgen Klopp

IMAGO/YUTAKA

Es gibt Gerüchte über eine Rückkehr von Jürgen Klopp auf die Trainerbank

Sitzt Jürgen Klopp bald doch wieder auf der Trainerbank? Auf der so ziemlich größten Bühne, die es im Profi-Fußball gibt? Möglich, behauptet das englische Portal "TBR Football", das berichtet: Klopp könnten schon zeitnah von gleich drei Seiten Job-Angebote ins Haus flattern.

Wie "TBR Football" am Samstag berichtete, wird der Name von Jürgen Klopp derzeit bei einem Verein und bei zwei Verbänden diskutiert. Besonders spektakulär: Bei dem Verein soll es sich um Real Madrid handeln.

Klopps Name werde auf den Korridoren der Real-Geschäftsstelle genannt, heißt es. Ein Anruf beim ehemaligen BVB- und Liverpool-Coach könnte demnach eingehen, sollte Carlo Ancelotti seinen Posten nach der Saison 2024/25 räumen.

Jürgen Klopp als Nationaltrainer?

Zwar gilt Leverkusens Xabi Alonso als Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Pérez. Da dessen Ankunft aber alles andere als sicher ist, halten sich die Königlichen weitere Optionen offen. Klopp soll eine davon sein.

Neben dem Champions-League-Rekordsieger sollen sich auch der brasilianische und der US-amerikanische Fußballverband mit Klopp beschäftigen. Laut "TBR Football" könnte der Deutsche in den USA zum Thema werden, sollte man sich von Mauricio Pochettino trennen. In Brasilien wiederum halten sie Ausschau nach einem großen Namen. Neben Ancelotti soll Klopp daher auf der Liste stehen.

Will Jürgen Klopp überhaupt zurück auf die Bank?

Ob sich Klopp nach so kurzer Zeit für eine Rückkehr auf die Trainerbank entscheiden würde, kann nur spekuliert werden. Er selbst betonte in den letzten Monaten jedoch regelmäßig, sich in seiner Rolle als Head of Global Football bei Red Bull wohl zu fühlen. Ein Abschied nach nur einem halben Jahr ist daher nur schwer vorstellbar.

Zudem erklärte Klopp schon bei seiner Vorstellung, sich voller Überzeugung der Entwicklung des Fußballs widmen zu wollen. "Wenn du einen Trainer-Job hast, geht es nur ums Gewinnen oder darum, mit Niederlagen umzugehen. Davon bin ich jetzt befreit. Ich habe Zeit und Energie für alle die anderen Dinge", sagte er.