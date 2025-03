Kane erreicht nächsten Meilenstein mit dem FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Harry Kane feiert den nächsten Treffer für den FC Bayern

Harry Kane hat den nächsten Meilenstein erreicht. Der Stürmer des FC Bayern hat mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 nun auch gegen den FC St. Pauli ein Tor erzielt. Der Engländer traf damit gegen alle 19 Bundesliga-Vereine, gegen die er in seiner Zeit in München gespielt hat, mindestens ein Mal.

Bis zum Rekord müsste der 31-Jährige aber wohl noch eine ganze Zeit in der Bundesliga verweilen. Miroslav Klose erzielte während seiner Zeit im deutschen Oberhaus gegen insgesamt 28 Klubs mindestens einen Treffer.

Für Kane selbst war das Führungstor in der heimischen Allianz Arena bereits der wettbewerbsübergreifend 32. Erfolg in der laufenden Spielzeit.

Harry Kane soll den FC Bayern zu Titeln führen

Doch Rekorde liegen Harry Kane. Erst vor einigen Wochen hatte der Engländer beim 4:3-Sieg gegen Holstein Kiel seine Bundesliga-Tore 54 und 55 erzielt. Dabei war die Partie gegen den Aufsteiger erst der 50. Einsatz von Kane. Zuvor hatte Ex-BVB-Star Erling Haaland den Rekord (damals 50 Treffer in 50 Spielen) gehalten.

Doch nicht nur das: 2024 wurde sein "Kung-Fu-Kopfball" gegen den FC Augsburg zum "Tor des Jahres" gewählt. Kane kommentierte den Treffer damals gewohnt sympathisch: "Es war technisch anspruchsvoll, sicher eines der schönsten Tore in meiner Karriere. Meine Frau war sehr beeindruckt. Sie meinte, dass sie nicht wusste, dass ich so beweglich bin."

Auch in den kommenden Wochen wird der FC Bayern auf weitere Kane-Tore hoffen. In der Bundesliga steht der Endspurt auf dem Programm, der nach den jüngsten Ausrutschern gegen den VfL Bochum und Union Berlin nochmal spannend geworden ist. Vor dem 27. Spieltag hatte Bayer Leverkusen sechs Punkte Rückstand auf den deutschen Meister.

Zudem wartet im Viertelfinale der Champions League mit Inter Mailand ein europäisches Schwergewicht auf die Münchner. In der Königsklasse würde der FC Bayern liebend gern ins Finale einziehen. Dieses findet am 31. Mai nämlich in München statt.