Dahmen geschlagen: Augsburger Serie reißt in Hoffenheim

Augsburg und Hoffenheim trennten sich Unentschieden

Der FC Augsburg hat seine Erfolgsserie fortgesetzt, musste aber dennoch einen Rückschlag im Kampf um die Europacup-Teilnahme hinnehmen.

Die Fuggerstädter kamen am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga trotz Führung nicht über ein 1:1 (0:0) bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim hinaus. Der FCA, der am Freitag auf Rekordmeister Bayern München trifft, ist seit mittlerweile elf Partien in Folge ohne Niederlage und hat damit seinen Vereinsrekord ausgebaut.

Joker Samuel Essende (46.) traf für die Augsburger, die mittlerweile 39 Punkte auf dem Konto haben. Die Kraichgauer (27 Zähler) warten seit nunmehr zehn Pflichtspielen auf einen Heimsieg. Andrej Kramaric beendete per umstrittenem Handelfmeter (71.) die Serie von FCA-Keeper Finn Dahmen, der nach 683 Minuten ohne Gegentor wieder hinter sich greifen musste.

FC Augsburg kam schwer in die Partie

"Wir müssen Vollgas geben, um Punkte zu holen", sagte FCA-Trainer Jess Thorup kurz vor dem Anpfiff bei "Sky". TSG-Coach Christian Ilzer sprach im Vorfeld der Partie von "sehr bedeutenden" Wochen: "Wir haben acht Endspiele vor uns."

Vor 21.427 Zuschauern in der Sinsheimer Arena bestimmten die Hoffenheimer die Anfangsphase. Die Gastgeber, die ohne Ihlas Bebou, Adam Hlozek, Ozan Kabak, Max Moerstedt, Alexander Prass, Grischa Prömel und Diadié Samassékou auskommen mussten, konnten sich trotz ihres großen Aufwands aber keine Chancen gegen die zuletzt bärenstarke Augsburger Abwehr erarbeiten.

Erst in der 18. Minute sorgte Marius Bülter an seinem 32. Geburtstag per Kopf für einen Hauch von Gefahr. Sieben Minuten später landete ein Kopfball von TSG-Offensivspieler Bazoumana Touré aus kurzer Distanz am Pfosten. Von Augsburg kam auch nach einer halben Stunde so gut wie nichts im Spiel nach vorne. Selbst mehrere Freistöße in der gegnerischen Hälfte blieben wirkungslos.

FC Augsburg: Jess Thorup beweist gutes Händchen

Das änderte sich umgehend zu Beginn des zweiten Durchgangs. 16 Sekunden war der eingewechselte Essende auf dem Platz, da erzielte der Nationalspieler des Kongo sein sechstes Saisontor. Der Treffer verlieh den Augsburgers zusätzliches Selbstvertrauen. Die Hoffenheimer, bei denen der künftige Bayern-Profi Tom Bischof sein 50. Bundesliga-Spiel absolvierte, waren spürbar geschockt.

Kramaric brachte die TSG vom Punkt zurück ins Spiel. Der von Schiedsrichter Tobias Reichel verhängte Strafstoß war allerdings äußerst umstritten. Jeffrey Gouweleeuw bekam den Ball aus kurzer Distanz an den Arm geschossen. Einen weiteren Strafstoß zugunsten der Hoffenheimer nahm Reichel kurz vor Schluss zurecht zurück (85.).