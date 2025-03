"Frechheit!" Skandal-Elfer für die TSG sorgt für Ärger

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Die Aufreger-Szene: Der abgefälschte Ball landet am Arm von Gouweleeuw

Nach 683 Minuten ohne Gegentor musste Augsburgs Keeper Finn Dahmen im Spiel gegen die TSG Hoffenheim wieder hinter sich greifen. Weil Schiedsrichter Tobias Reichel einen Elfmeter pfiff, der mindestens hart, für die FCA-Profis und "Sky"-Experte Dietmar Hamann sogar abenteuerlich und nicht zu erklären war.

Es war die wohl größte Aufreger-Szene beim Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg. In der 71. Minute drang TSG-Profi Haris Tabakovic in den FCA-Strafraum ein. Umzingelt von drei Abwehrspielern zog er ab und traf Chrislain Matsima. Von dessen Bein sprang das Leder aus einem halben Meter Entfernung an den Oberarm von Jeffrey Gouweleeuw. Für Tobias Reichel ein ahndungswürdiges Handspiel, für die Augsburger nicht.

"Was soll ich da machen?", fragte Gouweleeuw nach dem Schlusspfiff achselzuckend und wütete anschließend gegen Reichel: "Ich weiß nicht, was bei ihm im Kopf vorging. Das geht einfach nicht." Mittlerweile, so der FCA-Profi weiter, "habe ich das Gefühl, dass die Schiedsrichter selbst nicht wissen, was ist Handspiel und was nicht".

Auch sein Coach Jess Thorup ging den Unparteiischen an und klagte: "Wir haben in den Gesprächen vor drei, vier Monaten immer gehört, wenn es so ein kurzer Abstand und keine Absicht ist, dann ist es ganz klar kein Elfmeter. Mein Problem ist: Er wartet ein paar Sekunden, hört etwas und plötzlich pfeift er. Er geht gar nicht raus und guckt es sich an. Er zweifelt und er muss es sich anschauen. Wenn er das sieht, wird er sagen 100 Prozent kein Elfmeter."

"So einen Elfmeter zu geben, ist eine Frechheit"

Zu dieser Einschätzung kam auch Ex-Profi Dietmar Hamann im "Sky"-Studio. "So einen Elfmeter zu geben, ist eine Frechheit. Er schießt den Verteidiger an, Gouweleeuw steht einen Meter daneben. Der Ball geht in die 20. Reihe der Haupttribüne. Da komme ich gar nicht auf den Gedanken, einen Elfmeter zu geben" polterte er.

Was Hamann zudem störte: das Nicht-Eingreifen des VAR. "Das muss man sich mal vorstellen: Da sitzt einer im Keller und der sieht das. Und er sagt dem Schiedsrichter nicht einmal, schau dir das mal an. [...] Da muss ich sagen: Das ist Bundesliga. Das ist nicht gut genug! Da müssen wir andere Standards haben, das können wir so nicht durchgehen lassen." Sein Fazit: "Ich bin fassungslos."

Dass die Fuggerstädter, die am Freitag Rekordmeister Bayern München empfangen, am 27. Bundesliga-Spieltag ihren Vereinsrekord auf elf Partien in Folge ohne Niederlage ausgebaut hatten, rückte angesichts der folgenschweren Szene in den Hintergrund. Genau wie der rekordverdächtige Treffer von Samuel Essende (46.). Nur 15 Sekunden stand der Nationalspieler des Kongo zuvor auf dem Platz - das schnellste Jokertor seit der Datenerfassung (Saison 2004/05).