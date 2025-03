Hat sich Sané eine Verlängerung beim FC Bayern verdient?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bleibt Sané beim FC Bayern?

Alle Jahre wieder: Pünktlich zur heißen Phase der Saison zeigt Leroy Sané, wie wichtig er für den FC Bayern sein kann. Aber reicht das den Verantwortlichen des Rekordmeisters, um ihm einen neuen Vertrag vorzulegen? Sané selbst sagt: Ja.

Wie wichtig Leroy Sané für den FC Bayern sein kann, hat er in den letzten fünf Bundesligaspielen mit fünf Scorerpunkten eindrucksvoll bewiesen. Kein Münchner war in diesem Zeitraum an mehr Treffern direkt beteiligt. Unklar ist, ob seine Leistungsseigerung noch rechtzeitig kommt, um vom Rekordmeister ein neues Vertragsangebot zu bekommen.

Sané selbst geht fest davon aus. Er sagte nach dem 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli, den er mit einem Doppelpack sicherstellte: "Am Ende denke ich, kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung."

"Wenn er gut spielt, soll er sein Geld verdienen"

Wie genau diese Lösung aussehen könnte, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass der Verein in der Bewertung der Situation auch die Wochen mit einbezieht, in denen Sané mehr Mitläufer als Anführer war. Und das waren auch in dieser Saison einige. Nicht wenige sagen: zu viele.

So zum Beispiel Dietmar Hamann, der dem FC Bayern einen maximal leistungsbezogenen Vertrag für Sané empfiehlt - und diesen auch nur unter gewissen Umständen. "Sie haben vier Außenspieler und Olise ist der beste in dieser Saison. Wenn Gnabry und Coman den Verein verlassen, dann würde ich ihm [Sané] einen leistungsbezogenen Vertrag geben", sagte der Ex-Nationalspieler am Samstag bei "Sky".

Was für Hamann aber außer Frage steht: "Wenn er gut spielt, soll er sein Geld verdienen."

Bayern-Boss lobt "aktuell" fleißigen Sané

Wie gut Sané sein kann, wissen sie in der Münchner Chefetage. Gleichwohl wissen Max Eberl und Co. aber auch, dass der Nationalspieler oftmals zum Saisonarbeiter wird, auf den zwei, drei Monate pro Spielzeit deutlich weniger Verlass ist. Sein aktuelles Formhoch kommt ihm inmitten der heißen Phase der Gespräche da sehr entgegen.

"Er ist sehr fleißig aktuell. Er belohnt sich mit Toren, hat in den letzten zwei Spielen jetzt drei Tore geschossen. Das tut ihm richtig gut. Er ist auch viel unterwegs, arbeitet für die Mannschaft mit. Er hat mir sehr gut gefallen", lobte Sportdirektor Christoph Freund die jüngsten Leistungen des Flügelstürmers.

Mit diesen sammelte Sané einige gute Argumente. Dazu gibt es bei ihm selbst auch keine Fragezeichen. Der FC Bayern ist in seinen Augen der richtige Verein für ihn. "Ja, das habe ich ja schon gesagt", antwortete er unmissverständlich auf die Frage, ob er gerne bleiben würde.

Sané hat mächtigen Fürsprecher beim FC Bayern

Gut für Sané: Laut "Sport Bild"-Angaben hat er in Max Eberl einen mächtigen Fürsprecher auf seiner Seite. Schlecht für ihn: Trotz Rückendeckung vom Sportchef muss er sich bei einem neuen Vertrag von ein paar Millionen Euro pro Jahr verabschieden.

Spekuliert wird, dass sein Gehalt um vier bis sieben Millionen reduziert werden würde. Von einer Obergrenze in Höhe von 13 Millionen Euro war zuletzt die Rede.

Dass Sanés gute Leistungen diese Grenze noch einmal nach oben verschieben, ist unwahrscheinlich. Noch vor ein paar Wochen war allerdings unklar, ob er überhaupt eine Offerte bekommen würde. Immerhin diese Frage scheint er mit seinen jüngsten Auftritten aber schon beantwortet zu haben.