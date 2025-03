Hummels feiert spätes Erfolgserlebnis mit Rom

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Hummels und die Roma feierten einen späten Sieg

Mats Hummels hat beim italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom noch einmal einen Einsatz über 90 Minuten erhalten - und durfte spät jubeln.

Bei der abstiegsbedrohten US Lecce siegte die Roma am 30. Spieltag der Serie A durch das Tor von Artem Dowbyk (80.) mit 1:0 (0:0) und bleibt durch den siebten Ligaerfolg in Serie ein hartnäckiger Anwärter auf einen Europapokalplatz.

Die Roma zog zunächst am Stadtrivalen Lazio vorbei und ist Sechster mit 52 Punkten, ein Champions-League-Rang ist lediglich vier Zähler entfernt.

Rio-Weltmeister Hummels war zuletzt zwischen Bank und Startelf gependelt, gegen Lecce spielte er zum erst zwölften Mal in der Serie A. Nach seiner Roten Karte Mitte März beim Europa-League-Aus gegen Athletic Bilbao gilt es als wahrscheinlich, dass der 36-Jährige keinen neuen Vertrag in der "ewigen Stadt" erhalten wird.