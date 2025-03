Nübel-Frust nach nächstem VfB-Dämpfer

IMAGO/Grant Hubbs

Nächster Dämpfer für Alexander Nübel und den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart muss nach der Niederlage bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga um die erneute Teilnahme am europäischen Geschäft bangen. Torwart Alexander Nübel war nach der Auswärtspleite frustriert, richtete den Blick allerdings gleichzeitig schon nach vorne.

Der VfB Stuttgart musste sich im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Die Schwaben sammelten in ihren letzten sechs Spielen lediglich zwei Punkte. Das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß ist deshalb momentan nur Zehnter.

"Es ist ein Dämpfer. Wir wollten heute den Bock umstoßen. Das Jahr 2025 läuft nicht gut", fasste es VfB-Torwart Alexander Nübel anschließend bei "Sky" zusammen.

Die Leichtigkeit der Vorsaison sei "momentan nicht da, wie man sieht. Wo sie geblieben ist, weiß ich auch nicht. In der Hinrunde haben wir schöne Punkte gesammelt und das fehlt im Moment", sagte der 28-Jährige.

VfB Stuttgart vor "Spiel des Jahres"

"Wir werden es uns wieder angucken, aber schnell den Kopf freimachen, denn Mittwoch ist das Spiel des Jahres für uns, weil wir zum Pokalfinale fahren können", führte Nübel aus.

Der VfB Stuttgart trifft im Halbfinale des DFB-Pokals dann im eigenen Stadion auf RB Leipzig (Mittwoch, 20:45 Uhr im sport.de-Liveticker).

"Wir haben am Mittwoch eine Riesenmöglichkeit und ein Mega-Spiel vor der Brust. Aber klar, wir wollen punkten und Siege einfahren. Deswegen tut es heute extrem weh", meinte Nübel am Samstagabend in Frankfurt.

Der VfB Stuttgart war in der Vorsaison sensationell Vize-Meister geworden und spielte daher in der Champions League, wo nach der Ligaphase Schluss war. Nach der Hinrunde rangierten die Schwaben in der Fußball-Bundesliga noch auf dem fünften Tabellenplatz. In der zweiten Saisonhälfte sprangen bislang in zehn Spielen lediglich acht Zähler heraus.