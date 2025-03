Mbappé bei Real angekommen: Jetzt fällt sogar der CR7-Rekord

IMAGO/Oscar J. Barroso

Mbappé liefert im Real-Trikot

Nach eher durchschnittlichen Leistungen in den ersten Monaten der Saison ist Kylian Mbappé mittlerweile voll und ganz bei Real Madrid angekommen. Der Franzose ist die Lebensversicherung der Königlichen, in deren Trikot er am Samstag eine Bestmarke von Cristiano Ronaldo und Ruud van Nistelrooy einstellte.

Es hat etwas länger als erwartet gedauert, aber mittlerweile zeigt Kylian Mbappé auch im Trikot von Real Madrid, warum er einer der besten, wenn nicht sogar der beste Stürmer der Welt ist.

Seit dem Jahreswechsel ist der Franzose nicht mehr zu stoppen. In 21 Pflichtspielen traf er 19 Mal und steigerte seine Saisonausbeute damit auf 33 Treffer in 45 Spielen. Mit seinem Doppelpack am Samstagabend gegen Leganés egalisierte er zudem eine Bestmarke von zwei echten Stürmer-Legenden.

Mit seinen nunmehr 33 Toren erzielte er in seiner Debütsaison für Real genauso viele Treffer wie Cristiano Ronaldo und Ruud van Nistelrooy in ihrem ersten Jahr in Madrid. In der ewigen Bestenliste liegen jetzt nur noch Fernando Sañudo (in 1934/35) und Iván Zamorano (1992/93) vor ihm. Sie erzielten in ihrer ersten Real-Saison je 37 Tore - eine Marke, die Mbappé mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bald knacken wird.

Ancelotti lobt Mbappé: "Er macht den Unterschied"

Es sei "sehr besonders", den Rekord von Ronaldo und van Nistelrooy eingestellt zu haben, freute sich Mbappé am Samstag nach dem Schlusspfiff. "Die gleiche Anzahl an Toren wie Ronaldo zu erzielen, ist immer gut. Wir alle wissen, was Ronaldo dem Verein und mir bedeutet. Wir reden miteinander, er gibt mir Tipps", bestätigte Mbappé einen direkten Draht zur portugiesischen Legende.

Auch Real-Coach Carlo Ancelotti ist froh, endlich den Mbappé zu sehen, den die Fans und Verantwortlichen schon in der Anfangsphase der Saison sehen wollten. "Er spielt sehr gut. Er ist aktiver und präsenter in unserem Spiel. Er macht den Unterschied und das ist genau das, was wir von ihm wollen", lobte der Coach seinen Superstar.