FC Bayern bestätigt Ito-Schock

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Hiroki Ito fehlt dem FC Bayern erneut lange

Nächster Personal-Schock für den FC Bayern: Nach Alphonso Davies und Dayot Upamecano fällt mit Hiroki Ito ein weiterer Abwehrspieler aus. Den Innenverteidiger hat es erneut schwer erwischt.

Wie der FC Bayern am Sonntagvormittag bestätigte, hat sich Hiroki Ito im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (3:2) einen Mittelfußbruch zugezogen.

Der 25-Jährige musste in der 89. Minute vorzeitig ausgewechselt werden. Die Verantwortlichen des FC Bayern hatten sich bereits im Anschluss besorgt gezeigt - nun die bittere Gewissheit.

Ito hatte kurz nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern im vergangenen Sommer schon einmal einen Mittelfußbruch erlitten. Der japanische Nationalspieler hatte nach monatelanger Zwangspause erst im Februar sein Comeback gefeiert.

FC Bayern plagen Personal-Sorgen in der Defensive

"Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart. Er hatte sich gerade erst nach monatelanger Reha wieder zurückgekämpft und fällt nun wieder lange aus - man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht. Er bekommt von uns alle Unterstützung, die er braucht. Er ist ein Kämpfer und wir freuen uns, wenn er wieder zurück auf dem Platz ist. Kopf hoch, Hiroki - der FC Bayern ist an deiner Seite", wird Münchens Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Der FC Bayern hatte erst kürzlich die Ausfälle von Linksverteidiger Alphonso Davis (Kreuzbandriss) sowie Innenverteidiger Dayot Upamecano (freie Gelenkkörper im linken Knie) hinnehmen müssen.

Cheftrainer Vincent Kompany muss in der heißen Saisonphase somit in der Defensive umbauen.

"Nach den Ausfällen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano fällt in Hiroki innerhalb kürzester Zeit der dritte Verteidiger aus. Wir werden nun umso mehr alle Kräfte bündeln, um unsere Ziele weiter zu verfolgen", so Eberl.

Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga aktuell sechs Punkte vor Verfolger Bayer Leverkusen. Die Münchner treffen im Viertelfinale der Champions League auf Inter Mailand.