Ito bestätigt schlimmste Befürchtungen

IMAGO/Henning Rohlfs

Hiroki Ito wird dem FC Bayern erneut lange fehlen

Mit einem überraschend mühevollen 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli hat der FC Bayern am Samstag einen weiteren großen Schritt in Richtung Gewinn der deutschen Meisterschaft gemacht. Den Dreier bezahlten die Münchner allerdings teuer: Abwehrspieler Hiroki Ito zog sich gegen die Hamburger erneut einen Bruch des Mittelfußes zu. Inzwischen kam ans Licht, wie lange der 25-Jährige dem deutschen Branchenprimus wohl fehlen wird. Ito selbst bestätigte die schlimmen Befürchtungen.

3:2 gegen den FC St. Pauli gewonnen, nach Alphonso Davies (Kreuzbandriss und Knorpelschaden im rechten Knie) und Dayot Upamecano (Knorpelschaden im linken Knie) mit Hiroki Ito (Mittelfußbruch) allerdings den nächsten Defensiv-Star verloren: Das Verletzungspech bleibt dem FC Bayern derzeit hartnäckig treu.

Nun hat sich Ito, der schon zu Beginn seines Engagements an der Isar im Sommer 2024 einen Bruch des Mittelfußes erlitt und erst im Februar auf den Rasen zurückkehrte, auf Instagram zu Wort gemeldet - und einen erneut langen Ausfall bestätigt.

"Ich werde in dieser Saison aufgrund einer Verletzung nicht mehr spielen, aber ich werde mich für die nächste Saison gut rehabilitieren und auf jeden Fall zurückkommen", so der japanische Nationalspieler, der ergänzte, sein Wunsch sei weiterhin, sein Können im Trikot des FC Bayern unter Beweis zu stellen.

Verletzung trifft den FC Bayern "sehr hart"

Den Post kommentierte unter anderem Bayern-Urgestein Thomas Müller mit den Worten: "Du wirst zurückkommen - Kämpfer!"

Am Sonntag bestätigte bereits Bayerns Sportvorstand Max Eberl, dass der erneute Rückschlag schwer zu verkraften sei:

"Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart. Er hatte sich gerade erst nach monatelanger Reha wieder zurückgekämpft und fällt nun wieder lange aus - man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht. Kopf hoch, Hiroki - der FC Bayern ist an deiner Seite", so Eberl.

In München wird Coach Vincent Kompany nach der Verletzungsflut seiner Defensivstars nun vor einer großen Herausforderung stehen. Vor allem in den wichtigen Partien des Viertelfinales der Champions League gegen Inter Mailand (08. April/16. April, jeweils 21 Uhr und im sport.de-LIVE-Ticker) dürften Davies und Upamecano und Ito schmerzlich vermisst werden.