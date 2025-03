Bericht: FC Bayern trifft Müller-Entscheidung

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Thomas Müller und der FC Bayern: Endet im Sommer eine Ära?

Thomas Müller erhält beim FC Bayern laut einem Medienbericht keinen neuen Vertrag mehr. Sportvorstand Max Eberl reagiert.

742 Pflichtspiele hat Thomas Müller in seiner Karriere bislang für den FC Bayern absolviert. Am Saisonende könnte es zum emotionalen Abschied kommen, denn wie der "kicker" berichtet, erhält der 35-Jährige an der Säbener Straße kein neues Arbeitspapier mehr. Der aktuelle Vertrag läuft im Sommer aus.

Dem Fachmagazin zufolge hätte Müller seine Karriere beim FC Bayern gerne noch um eine weitere Saison fortgesetzt. Dem Weltmeister von 2014 soll die Entscheidung des deutschen Rekordmeisters "vor rund zwei Wochen" in einem Gespräch mitgeteilt worden sein, so der "kicker" weiter.

FC Bayern könnte Gehaltskosten einsparen

Der FC Bayern würde bei einem Abschied von Müller im Sommer Gehaltskosten einsparen. Nach "kicker"-Angaben verdient der offensive Mittelfeldspieler in München einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr.

Der deutsche Branchenprimus würde Müller wohl nur allzu gerne künftig in einer anderen Funktion an den Verein binden. Dem "Raumdeuter" stünden "alle Türen offen", heißt es. Wie das Fachmagazin aus dem Vereinsumfeld erfahren haben will, soll Müller vertraglich ein Abschiedsspiel zugesichert worden sein.

FC Bayern lässt Müller-Zukunft offen

Der Rechtsfuß hatte am 15. August 2008 im Bundesliga-Duell mit dem Hamburger SV (2:2) sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern gefeiert. Müller avancierte seitdem zum Gesicht des Klubs.

Die Verantwortlichen lassen seine Zukunft weiter offen.

"Wie wir schon mehrfach gesagt haben, sind wir mit Thomas Müller, wie auch mit anderen Spielern, im Gespräch. Wir werden, wie in den letzten Wochen und Monaten auch, erst dann etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt", reagierte Sportvorstand Max Eberl gegenüber "Bild".

Sportdirektor Christoph Freund hatte sich zuletzt ähnlich geäußert.

MLS-Offerten für Müller?

Vor wenigen Tagen hatte bereits die "Sport Bild" berichtet, dass die Tendenz in Richtung eines Abschieds am Saisonende gehen soll. "Sky" will davon ebenfalls erfahren haben.

Offen ist aktuell noch, ob Müller seine Spielerkarriere fortsetzen würde, auch wenn seine Zeit beim FC Bayern zu Ende gehen sollte.

Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang zuletzt die Major League Soccer in den USA als mögliche letzte große Herausforderung in der aktiven Laufbahn des Routiniers genannt. "Sky" zufolge liegen schon Offerten aus der MLS vor.