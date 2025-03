Bayern-Bosse schwärmen nach Olise-Gala

IMAGO/Ulrich Wagner

Michael Olise gelang der nächste Gala-Auftritt für den FC Bayern

Beim 3:2-Erfolg des FC Bayern gegen den FC St. Pauli war Michael Olise am Samstag einmal mehr ein Schlüssel zum Erfolg. Aus der Führungsetage kam nach der Partie reichlich Lob für den französischen Offensivspieler.

"Der Junge macht echt überragend Spaß. Es wirkt alles so leicht und locker, aber er spielt extrem seriös", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach der Partie über den Matchwinner.

Michael Olise hatte zuvor beim 3:2-Sieg des FC Bayern gegen St. Pauli zwei Tore vorbereitet, beim dritten Treffer der Münchner kam der vorletzte Pass von ihm. Auch abseits der Torbeteiligungen machte der Rechtsaußen ein überragendes Spiel und wirbelte nach Belieben durch die Hamburger Defensive.

In der sport.de-Einzelkritik erhielt der 23-Jährige für seine Leistung die Top-Note 1,5. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen attestierte Olise ein "herausragendes Spiel". Freund hob zudem hervor, wie mannschaftsdienlich der Tempodribbling aufgetreten sei.

"Er ist nicht einer, der nur für den Zirkus spielt. Der Output ist echt richtig stark. Er ist ein ganz entscheidender Faktor für uns gerade", lobte der Sportdirektor.

Senkrechtstarter beim FC Bayern

Im Sommer hatte der Rekordmeister den Flügelspieler für rund 53 Millionen Euro von Crystal Palace an die Isar geholt. Seitdem ist seine Entwicklungskurve mehr als beachtlich.

"Er hat bei uns Riesenschritte gemacht. Wenn man sieht, wie dominant er ist, wie er das Spiel an sich reißt. Es ist schon beeindruckend für so einen jungen Burschen auf dem Niveau, dass er da so schnell so eine wichtige Rolle eingenommen hat", ordnete Freund die letzten Monate ein.

Reichlich Anerkennung kam am Samstag außerdem von Torjäger Harry Kane, der den Wert von Olise für die Bayern hervorhob. "Er ist sehr wichtig für uns. Er hat auch in den wichtigen Spielen in der Champions League schon performt. Wir brauchen ihn", so der Goalgetter.

Und auch Klub-Ikone Franck Ribéry zeigte sich kürzlich gegenüber der "Bild" beeindruckt. "Er ist ein sehr guter Spieler. Es ist nicht leicht, wenn du als junger Spieler zu so einem großen Verein kommst und die Sprache nicht sprichst. Er macht es sehr gut", sagte Ribéry.