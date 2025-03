Braunschweig verpasst Befreiungsschlag trotz Blitztor

IMAGO/Darius Simka

Zwischen Preußen Münster und Eintracht Braunschweig gab es keinen Sieger

Erst hellwach, dann träge: Eintracht Braunschweig hat im Keller-Krimi bei Preußen Münster trotz eines Blitztores von Richmond Tachie nach 8,5 Sekunden den ersehnten Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg verpasst.

Die Löwen kamen am 27. Spieltag im Duell der beiden Traditionsklubs nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, für Münster traf Marc Lorenz per Foulelfmeter ebenfalls in der rasanten Anfangsphase (4.).

Braunschweig wartet nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg, die Mannschaft von Daniel Scherning muss als Tabellen-16. weiter den Absturz in die Drittklassigkeit fürchten. Münster liegt drei Punkte vor Braunschweig auf Rang 15.

Die Gäste erwischten durch Tachie einen Traumstart, der 25-Jährige erzielte das zweitschnellste Tor der Zweitliga-Geschichte. Tachie war am Sonntag nur etwas langsamer als Benjamin Siegert am 5. Oktober 2007 - dieser erzielte damals schon nach acht Sekunden das 1:0 für den SV Wehen Wiesbaden bei der SpVgg Greuther Fürth.

Doch die Braunschweiger Freude währte nur kurz, Lorenz glich wenig später vom Punkt aus - danach hatte Münster dann mehr vom Spiel und kam zu guten Möglichkeiten.

Bei den insgesamt recht trägen Niedersachsen ging hingegen nach dem Führungstreffer in der Offensive kaum noch etwas, Jannis Nikolaou hatte allerdings auch doppeltes Aluminium-Pech bei einem Kopfball (63.).